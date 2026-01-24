Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο μοναδικός τενίστας με 400 νίκες σε Grand Slam

Ο Σέρβος απέκλεισε τον Ολλανδό Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ με 6-3, 6-4, 7-6(4) και προκρίθηκε στον 4ο γύρο του Australian Open όπου θα παίξει με τον Γιάκουμπ Μένσικ ή τον Ίθαν Κουίν.

Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο μοναδικός τενίστας με 400 νίκες σε Grand Slam
24 Ιαν. 2026 21:06
Pelop News

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έγινε πριν από λίγες ώρες στη Μελβούρνη ο πρώτος τενίστας που έφτασε στις 400 νίκες σε Grand Slam.

Ο Σέρβος απέκλεισε τον Ολλανδό Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ με 6-3, 6-4, 7-6(4) και προκρίθηκε στον 4ο γύρο του Australian Open όπου θα παίξει με τον Γιάκουμπ Μένσικ ή τον Ίθαν Κουίν.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει πλέον 400 νίκες σε Grand Slam και ο 2ος είναι ο Ρότζερ Φέντερερ με 369 ενώ 314 έχει ο Ράφα Ναδάλ. Ο Νόλε που κυνηγάει το 25ο Grand Slam του στη Μελβούρνη έχει 102 νίκες στο Australian Open, 101 στο Roland Garros, 102 στο Wimbledon και 95 στο US Open.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:56 Τα ζώδια που γίνονται πιο όμορφα με τον χρόνο – Η γοητεία τους δεν ξεθωριάζει ποτέ
22:37 Αυτοκίνητο εισέβαλε σε terminal του αεροδρομίου του Ντιτρόιτ – Σκηνές πανικού στο Detroit Metro Airport
22:22 Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026
22:06 Τρέλα με τα Lego: Τα πιο ακριβά σετ και η «χρυσή» αγορά της μεταπώλησης
21:55 Ηράκλειο: Δύο συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών
21:44 Γεραπετρίτης για Συμβούλιο Ειρήνης: Η θέση μας συγκαθορίζεται από την ιδιότητά μας ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
21:36 Η Ολυμπιάδα επέστρεψε στα τρίποντα με τον Ιωνικό
21:31 Σταμάτης Γονίδης: Έχω δει παιδί που είναι σε κώμα μήνες, να του λέω ένα τραγούδι μου και να σηκώνεται απάνω
21:19 Βιταμίνη D: Η σοβαρή ανεπάρκεια αυξάνει τον κίνδυνο νοσηλείας για λοιμώξεις του αναπνευστικού
21:06 Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο μοναδικός τενίστας με 400 νίκες σε Grand Slam
20:56 Απειλές δασμών από τον Τραμπ στον Καναδά αν κάνει εμπορική συμφωνία με την Κίνα
20:44 Πάτρα: Τα παιδιά πρωταγωνιστές χάρισαν μια αξέχαστη «Αθλητική Καρναβαλιάδα» ΦΩΤΟ
20:31 Βία ανηλίκων: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου από δέκα ανήλικους στον Άλιμο
20:19 Ο Ερμής έκανε την δουλειά και πήρε νέο “τρίποντο”
20:19 Οδηγούσε μηχανή με 146 χλμ/ώρα μέσα στη Θεσσαλονίκη
20:08 Αϋπνία και βότανα: Ποια ροφήματα μπορούν να σας χαρίσουν καλύτερο ύπνο
19:59 Marseaux: Έχω δεχτεί πολλά σχόλια για το σώμα μου από πολύ μικρή ηλικία
19:48 Στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για την παχυσαρκία συμμετέχει η Μονάδα Ενδοκρινολογίας του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»
19:42 Η Ενωση δεύτερο σερί διπλό, με «βροχή» τριπόντων στη Σαρωνίδα
19:37 Αντίνο: «Όταν μίλησα με τον κύριο Αλαφούζο δεν είχα καμία αμφιβολία για την επιλογή μου»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24-25/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ