Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο μοναδικός τενίστας με 400 νίκες σε Grand Slam

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έγινε πριν από λίγες ώρες στη Μελβούρνη ο πρώτος τενίστας που έφτασε στις 400 νίκες σε Grand Slam.

Ο Σέρβος απέκλεισε τον Ολλανδό Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ με 6-3, 6-4, 7-6(4) και προκρίθηκε στον 4ο γύρο του Australian Open όπου θα παίξει με τον Γιάκουμπ Μένσικ ή τον Ίθαν Κουίν.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει πλέον 400 νίκες σε Grand Slam και ο 2ος είναι ο Ρότζερ Φέντερερ με 369 ενώ 314 έχει ο Ράφα Ναδάλ. Ο Νόλε που κυνηγάει το 25ο Grand Slam του στη Μελβούρνη έχει 102 νίκες στο Australian Open, 101 στο Roland Garros, 102 στο Wimbledon και 95 στο US Open.

