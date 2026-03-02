Ντάγιος για τους νεαρούς του Προμηθέα: «Να φτάσουμε στο ανώτερο επίπεδο που μπορούμε»

Ο Προμηθέας νίκησε με 79-66 τον Ολυμπιακό στον τελικό και στέφθηκε πρωταθλητής του φετινού τουρνουά Rising Stars. Ο προπονητής της πατρινής ομάδας, Γιάννης Ντάγιος, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio με την Έλενα Βογιατζή και τον Γιάννη Λαμπίρη.

Αναλυτικά είπε:

Για την κατάκτηση του τίτλου: «Για εμάς κλείνει εξαιρετικά από πλευράς αποτελέσματος, κλείνει αρκετά καλά μέχρι στιγμής και για την εξέλιξη των παιδιών, που αυτός είναι ο στόχος μας. Η διοργάνωση μας δίνει τη δυνατότητα να παίζουμε ανταγωνιστικά ματς, τα οποία βοηθούν πάρα πολύ τα παιδιά. Με τα διήμερα-τριήμερα που γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, τα παιδιά μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία, με την αποστολή, να πάνε σε ένα ταξίδι, να μελετήσουμε το βίντεο του αντιπάλου. Όλα βοηθούν τα παιδιά για την επόμενη μέρα και να κάνουν βήματα παραπέρα στο άθλημα που αγαπούν».

Για το τι είπε στα παιδιά μετά την κατάκτηση: «Εγώ αυτό που λέω συχνά στα παιδιά είναι να φεύγουμε περήφανοι για την προσπάθεια που κάνουμε στο γήπεδο, είτε είναι προπόνηση είτε αγώνας. Πάντα υπάρχει επόμενη μέρα. Είτε κερδίζεις είτε χάνεις, αν δε μαθαίνεις από αυτό δε θα υπάρχει εξέλιξη. Αυτό που τους είπα μετά την κατάκτηση στα αποδυτήρια είναι “Αν δε συνεχίσουμε και δε μάθουμε από αυτό, δε θα έχουμε καμία εξέλιξη. Θα είναι απλά ένας τίτλος και δε θα φτάσουμε εκεί που αξίζουμε να φτάσουμε στο τέλος”».

Για το επίπεδο και τον ανταγωνισμό του τουρνουά: «Δόθηκε η ευκαιρία σε πάρα πολλές ομάδες να δοκιμάσουν την τύχη τους. Έχουμε τη δυνατότητα να παίζουμε με ομάδες του εξωτερικού, να δούμε πού βρισκόμαστε γενικότερα σαν ελληνικό μπάσκετ σε αυτή την ηλικία. Αν παρατηρήσουμε όλα τα ματς απ’ την αρχή της σεζόν, μαζί με τους προκριματικούς, θεωρώ ότι κάθε χρόνο γίνεται καλύτερο και το επίπεδο και ο ανταγωνισμός που υπάρχει ανάμεσα στις ομάδες. Φέτος προέκυψε ο Κρόνος Αγίου Δημήτριου, που δεν είχε συμμετάσχει στα προηγούμενα τουρνουά, ο ΚΑΟΧ, υπήρχαν φυσικά και ο σταθερές δυνάμεις. Όλες οι ομάδες κάνουν βήματα μπροστά για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό».

Για το πώς βλέπουν τα παιδιά την επόμενή τους μέρα στο μπάσκετ: «Εμείς έχουμε την τύχη να έχουμε τη δεύτερη ομάδα του Προμηθέα, που συμμετέχει στην National League 1, οπότε δίνουμε χώρο στα νέα παιδιά. Τους δίνουμε τον δρόμο για να κάνουν το επόμενο βήμα. Τους δίνουμε τη δυνατότητα να πάρουν παιχνίδια και να δουν πού μπορούν να φτάσουν. Αυτό μάς βοηθάει και νομίζω πως είναι ο σωστός δρόμος για να δούμε πού μπορούν να φτάσουν τα παιδιά. Είναι και ένα κίνητρο για τα παιδιά αυτό. Βλέπω στις προπονήσεις καθημερινά πόσο κίνητρο έχουν να μπουν να κάνουν έστω και μια προπόνηση με τους μεγαλύτερους, οι οποίοι, βέβαια, είναι 1-2 χρόνια μεγαλύτεροι».

Για τη θέση των γονιών στο μπάσκετ: «Σε αυτό το κομμάτι, εμείς απ’ την πλευρά μας, κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δίνουμε μεγάλη βάση σε αυτό το κομμάτι. Μια κουβέντα που λέω σε όλους τους γονείς όταν κατά καιρούς κάνουμε συναντήσεις είναι πως πρέπει να είναι υποστηρικτικοί, όχι να κρίνουν αρνητικά. Είναι πολύ σημαντικό το ένα τέταρτο πριν την προπόνηση και το ένα τέταρτο μετά από αυτήν. Να δουν οι γονείς τους αν πέρασε καλά το παιδί τους, όχι αν έβαλε καλάθι. Πρέπει να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία. Μακάρι να μπορούσαν να παίξουν όλα τα παιδιά στο ανώτατο επίπεδο, αλλά δε γίνεται. Ένας στόχος που πρέπει να μπει απ’ όλους μας είναι να προσπαθούμε να φτάσουμε στο ανώτερο επίπεδο που μπορούμε, όποιο κι αν είναι αυτό. Είμαστε στον σωστό δρόμο σε αυτό θεωρώ. Και στις κερκίδες σε αυτό το τριήμερο στην Πάτρα επικρατούσε ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα».

