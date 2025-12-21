Ντάγιος για Rising Stars: «Οι αγώνες βοηθούν τα παιδιά μα εξελίσσονται και να βελτιώνονται»

Δυο νίκες σε ισάριθμους αγώνες πέτυχε ο Προμηθέας στο Rising Stars και οι εμφανίσεις και τα αποτελέσματα ικανοποίησαν τον προπονητή της πατρινής ομάδας Γιάννη Ντάγιο.

21 Δεκ. 2025 19:39
Pelop News

Το 2 στα 2 πέτυχε ο Προμηθέας το Σαββατοκύριακο στους αγώνες που έδωσε στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Χωριού στο πλαίσιο του αναπτυξιακού πρωταθλήματος Rising Stars της ΕΟΚ.

Χθες, οι νεαροί «Προμηθείς» νίκησαν τη μικτή ομάδα επιλέκτων Rising Stars Νότου με 83-78, επιστρέφοντας, μάλιστα, από το -17, ενώ σήμερα επικράτησαν επί της ΑΕΚ με 84-81, σε ένα παιχνίδι-θρίλερ που κρίθηκε στη «ρουλέτα» των ελευθέρων βολών.

«Ο απολογισμός είναι πολύ καλός παρά τους τραυματισμούς και τις απουσίες. Είχαμε στη σύνθεσή μας και παίκτες από το Παιδικό. Τα παιδιά έδειξαν χαρακτήρα και διάθεση. Το τουρνουά Rising Stars βοηθάει τα παιδιά να εξελίσσονται και να βελτιώνονται», δήλωσε ο προπονητής της νεανικής ομάδας του Προμηθέα Γιάννης Ντάγιος.

 

