«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ποιοι δικαιούνται να πάρουν την ενίσχυση των 500 ευρώ

Από τον Μάρτιο του 2026 το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα, μετά την επιτυχημένη πιλοτική εφαρμογή σε 62 δήμους. Στόχος είναι η οικονομική στήριξη εργαζόμενων και ανέργων γονέων με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, μέσω ευέλικτης φροντίδας από πιστοποιημένους επιμελητές (νταντάδες) στη γειτονιά.

Η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη ανακοίνωσε την πανελλαδική εφαρμογή του μέτρου, το οποίο χρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Ποιοι γονείς δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γονείς (μητέρες και πατέρες) με παιδιά 2 μηνών – 2,5 ετών, εφόσον το ετήσιο ατομικό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 24.000 ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Εργαζόμενες/ους πλήρους απασχόλησης

Εργαζόμενες/ους μερικής απασχόλησης

Ανέργους (για διάστημα έως 3 μηνών, για διευκόλυνση αναζήτησης εργασίας)

Πατέρες με αποκλειστική επιμέλεια

Παππούδες/γιαγιάδες που αναλαμβάνουν τη φροντίδα εγγονιών και πληρούν τα κριτήρια

Ποσά ενίσχυσης ανά μήνα

500 ευρώ για γονείς πλήρους απασχόλησης

για γονείς πλήρους απασχόλησης 300 ευρώ για γονείς μερικής απασχόλησης

για γονείς μερικής απασχόλησης 300 ευρώ για άνεργους γονείς (μέγιστο 3 μήνες)

Προϋποθέσεις για τις νταντάδες

Οι επιμελητές εγγράφονται σε ειδικό Μητρώο και μπορούν να φροντίζουν έως 3 παιδιά ταυτόχρονα, με δυνητικό μηνιαίο εισόδημα έως 1.500 ευρώ. Απαιτούνται:

Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Παρακολούθηση δωρεάν διαδικτυακού σεμιναρίου κατάρτισης

Ιατρικές γνωματεύσεις (παθολόγος, ψυχίατρος, δερματολόγος)

Πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών (από ΕΚΑΒ, Ερυθρό Σταυρό κ.ά.)

Πιστοποιητικό μη ποινικού μητρώου (ιδιαίτερη έμφαση σε αδικήματα κατά ανηλίκων)

Διαδικασία και χρονοδιάγραμμα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει εντός Μαρτίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και επιμελητές θα υποβάλλουν αίτηση μέσω gov.gr ή της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος.

Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος της ευρύτερης πολιτικής στήριξης οικογενειών με μικρά παιδιά, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής γυναικών στην αγορά εργασίας και την ελαστικοποίηση της φροντίδας βρεφών/νηπίων.

