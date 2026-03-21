Ντιέγκο Γκαρσία: Τι δείχνει η ιρανική επίθεση για το πραγματικό βεληνεκές των πυραύλων της Τεχεράνης

Νέα, πιο βαριά σκιά ρίχνει στη σύγκρουση η ιρανική επίθεση κατά της αμερικανοβρετανικής στρατιωτικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία, στον Ινδικό Ωκεανό, σε μια κίνηση που δείχνει ότι το πολεμικό αποτύπωμα της κρίσης ξεπερνά πλέον κατά πολύ τα όρια της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με διεθνή μέσα και αμερικανικές πηγές, η Τεχεράνη εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της βάσης, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τη χτυπήσει.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας πύραυλος παρουσίασε δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια της πτήσης, ενώ για τον δεύτερο ενεργοποιήθηκε αμερικανική αμυντική αντίδραση, με πολεμικό πλοίο να εκτοξεύει αναχαιτιστικό πύραυλο SM-3. Αυτό που παραμένει ασαφές είναι αν ο δεύτερος πύραυλος καταρρίφθηκε πράγματι ή αν αστόχησε για άλλον λόγο. Το βέβαιο, πάντως, είναι ότι η βάση δεν επλήγη.

Η ίδια η επίθεση έχει ξεχωριστή βαρύτητα όχι μόνο για το στρατιωτικό της σκέλος, αλλά κυρίως για το πολιτικό και γεωστρατηγικό μήνυμα που στέλνει. Η απόσταση του Ντιέγκο Γκαρσία από το Ιράν φτάνει περίπου τα 4.000 χιλιόμετρα, γεγονός που μετατρέπει την απόπειρα αυτή σε σαφή ένδειξη ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να αποδείξει πως μπορεί να απειλήσει αμερικανικά συμφέροντα πολύ πέρα από το παραδοσιακό γεωγραφικό πεδίο της κρίσης. Αυτό ακριβώς υπογράμμισε και το ιρανικό πρακτορείο Mehr, παρουσιάζοντας την επίθεση ως απόδειξη ότι το πραγματικό βεληνεκές των ιρανικών πυραύλων είναι μεγαλύτερο από ό,τι θεωρούσαν οι αντίπαλοί του.

Η βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία θεωρείται κρίσιμο στρατιωτικό σημείο για τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αποτελεί σημαντικό επιχειρησιακό κόμβο στον Ινδικό Ωκεανό και χρησιμοποιείται για στρατηγικές αποστολές, με βαρύ στρατιωτικό αποτύπωμα και υποδομές που την καθιστούν κλειδί για επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας. Το γεγονός ότι μπήκε στο στόχαστρο του Ιράν ενισχύει την αίσθηση ότι η σύγκρουση μπαίνει σε φάση πολύ πιο απρόβλεπτη και πολύ πιο εκτεταμένη.

Αυτό που προκαλεί επίσης έντονο ενδιαφέρον είναι το ποιο οπλικό σύστημα χρησιμοποιήθηκε. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από αμερικανικής πλευράς για τον ακριβή τύπο του πυραύλου. Στις αναλύσεις, πάντως, επανέρχεται το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε κάποια έκδοση του Khorramshahr, ενός ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου που η Τεχεράνη έχει κατά καιρούς παρουσιάσει ως ικανό να φτάσει πολύ μακρινότερους στόχους από όσους αρχικά υπολογίζονταν. Ωστόσο, αυτό παραμένει ακόμη σε επίπεδο εκτίμησης και όχι οριστικά επιβεβαιωμένου δεδομένου.

Αν τελικά αποδειχθεί ότι το Ιράν χρησιμοποίησε πύραυλο με τόσο μεγάλη επιχειρησιακή εμβέλεια, τότε αλλάζει αισθητά και η εικόνα για τις πραγματικές δυνατότητες του ιρανικού πυραυλικού οπλοστασίου. Και εκεί βρίσκεται το στοιχείο που ανησυχεί περισσότερο δυτικές πρωτεύουσες και στρατιωτικούς αναλυτές: όχι απλώς ότι έγινε μια επίθεση που απέτυχε, αλλά ότι το Ιράν επιχείρησε να δοκιμάσει στην πράξη μέχρι πού μπορεί να φτάσει η απειλή του.

Η σημασία αυτής της εξέλιξης είναι ακόμη μεγαλύτερη αν συνυπολογιστεί ότι το Ντιέγκο Γκαρσία δεν είναι μια τυχαία βάση, αλλά ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία για τον αμερικανοβρετανικό στρατιωτικό σχεδιασμό στην ευρύτερη περιοχή. Συνεπώς, ακόμη και χωρίς επιτυχημένο πλήγμα, η ίδια η απόπειρα λειτουργεί ως μήνυμα στρατηγικής εμβέλειας και ως προειδοποίηση ότι η κρίση έχει τη δυνατότητα να ανοίξει πολύ πιο επικίνδυνα μέτωπα.

Στην ουσία, η αποτυχημένη επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία δεν μειώνει τη βαρύτητα του γεγονότος. Αντίθετα, αναδεικνύει ότι ο πόλεμος έχει περάσει σε στάδιο όπου οι αποστάσεις δεν αποτελούν πια εγγύηση ασφάλειας και όπου το στρατιωτικό μήνυμα μετρά σχεδόν όσο και το ίδιο το αποτέλεσμα στο πεδίο.

