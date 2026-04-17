Ντόναλντ Τραμπ: Αναμένω συμφωνία με το Ιράν σε μία ή δύο μέρες

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι οι διαπραγματευτές ΗΠΑ και Ιράν θα συναντηθούν πιθανότατα το σαββατοκύριακο και ότι αναμένει να καταλήξουν σε μια τελική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Τραμπ για Ορμούζ: «Υπέροχη μέρα για τον κόσμο» και νέα επίθεση στο ΝΑΤΟ

«Οι Ιρανοί θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Πιστεύω ότι πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση το σαββατοκύριακο. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία σε μία με δύο μέρες» δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο αμερικανικό μέσο.

Παράλληλα ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε σήμερα στο πρακτορείο Reuters ότι η Ουάσιγκτον θα συνεργαστεί με το Ιράν για την ανάκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου και τη μεταφορά του πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θα το κάνουμε μαζί. Θα μπούμε μαζί με το Ιράν, με χαλαρούς ρυθμούς, θα κατεβούμε και θα αρχίσουμε να σκάβουμε με βαριά μηχανήματα. Θα το φέρουμε πίσω στις ΗΠΑ» είπε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε και πάλι «πυρηνική σκόνη» το εμπλουτισμένο ουράνιο και πρόσθεσε ότι θα ανακτηθεί «πολύ σύντομα».

Ο Τραμπ μιλά για «πυρηνική σκόνη» γιατί πιστεύει ότι μόνο αυτό απέμεινε μετά τους βομβαρδισμούς των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025.

Στη συνέντευξή του επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ μέχρι να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία με το Ιράν. Πρόσθεσε ότι πιθανότατα οι συνομιλίες θα συνεχιστούν αυτό το Σαββατοκύριακο και, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να πάει και ο ίδιος στο Ισλαμαμπάντ αν και «δεν το έχει αποφασίσει» οριστικά.

Επιφυλακτικές ναυτιλιακές εταιρείες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Nαυτιλιακές εταιρείες καλωσόρισαν, κρατώντας ωστόσο επιφυλακτική στάση απέναντι στην ανακοίνωση του Ιράν ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, αλλά δήλωσαν ότι θα χρειαστούν διευκρινίσεις πριν τα πλοία μετακινηθούν από το σημείο εισόδου στον Κόλπο.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί έγραψε στο Χ ότι τα Στενά είναι ανοιχτά, αφού συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Η δήλωσή του προκάλεσε άμεση και μεγάλη πτώση των τιμών του πετρελαίου και άλλων βασικών προϊόντων, ενώ οι χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν άνοδο.

«Επί του παρόντος επαληθεύουμε την πρόσφατη ανακοίνωση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας για όλα τα εμπορικά πλοία και την ασφαλή διέλευση», είπε ο Αρσένιο Ντομίνγκες, ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) του ΟΗΕ.

