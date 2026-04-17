Το Ιράν δεσμεύτηκε να μην κλείσει ποτέ ξανά τα Στενά του Ορμούζ, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως «μία υπέροχη μέρα για τον κόσμο». Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το στρατηγικής σημασίας πέρασμα δεν θα χρησιμοποιείται πλέον ως εργαλείο πίεσης σε βάρος της διεθνούς κοινότητας. Πάντως, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα επιβεβαιωμένες πληροφορίες, το Ιράν έχει ανακοινώσει ότι το Ορμούζ είναι ανοιχτό για τα εμπορικά πλοία, χωρίς να έχει προκύψει δημόσια ανεξάρτητη επιβεβαίωση για μόνιμη δέσμευση «να μην κλείσει ποτέ ξανά».

Καμία οικονομική συμφωνία με το Ιράν, λέει ο Τραμπ – «Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίσει ξανά τον Λίβανο»

Σε άλλη ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, έχει αφαιρέσει ή βρίσκεται στη διαδικασία αφαίρεσης όλων των θαλάσσιων ναρκών από την περιοχή. Το Reuters και το AP μετέδωσαν ότι οι ΗΠΑ συνδράμουν στις επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης, ενώ η αμερικανική πλευρά επιμένει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός εις βάρος του Ιράν παραμένει σε ισχύ μέχρι να επιτευχθεί πλήρης συμφωνία με την Τεχεράνη.

Τραμπ κατά ΝΑΤΟ για το Ορμούζ: «Ήταν άχρηστοι όταν τους θέλαμε»

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέα επίθεση στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από τη Συμμαχία με ερώτημα αν οι ΗΠΑ χρειάζονται βοήθεια για την κατάσταση στο Ορμούζ, αλλά απέρριψε την προσφορά. Σύμφωνα με όσα ο ίδιος υποστήριξε, είπε στους συμμάχους να «μείνουν μακριά», επαναφέροντας τη γνωστή επιθετική ρητορική του απέναντι στο ΝΑΤΟ.

Στενά του Ορμούζ: τι σημαίνει η δήλωση Τραμπ

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται ενώ το Ιράν έχει ανακοινώσει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για την εμπορική ναυσιπλοΐα στο πλαίσιο της εκεχειρίας στον Λίβανο, εξέλιξη που συνέβαλε σε ισχυρή πτώση των τιμών του πετρελαίου. Το AP ανέφερε ότι οι τιμές υποχώρησαν περίπου 10% μετά τις σχετικές ανακοινώσεις.

מה עשינו בצפון? הסבר קצר >> pic.twitter.com/8Q0fXTkaJf — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 17, 2026

Μήνυμα Νετανιάχου μετά την εκεχειρία: Η αποστολή κατά της Χεζμπολάχ συνεχίζεται

