Τραμπ για Ορμούζ: «Υπέροχη μέρα για τον κόσμο» και νέα επίθεση στο ΝΑΤΟ

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζει το άνοιγμα του Ορμούζ ως σημαντική διεθνή εξέλιξη, συνδυάζοντάς το με νέες αιχμές κατά του ΝΑΤΟ.

Τραμπ για Ορμούζ: «Υπέροχη μέρα για τον κόσμο» και νέα επίθεση στο ΝΑΤΟ
17 Απρ. 2026 18:28
Pelop News

Το Ιράν δεσμεύτηκε να μην κλείσει ποτέ ξανά τα Στενά του Ορμούζ, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως «μία υπέροχη μέρα για τον κόσμο». Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το στρατηγικής σημασίας πέρασμα δεν θα χρησιμοποιείται πλέον ως εργαλείο πίεσης σε βάρος της διεθνούς κοινότητας. Πάντως, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα επιβεβαιωμένες πληροφορίες, το Ιράν έχει ανακοινώσει ότι το Ορμούζ είναι ανοιχτό για τα εμπορικά πλοία, χωρίς να έχει προκύψει δημόσια ανεξάρτητη επιβεβαίωση για μόνιμη δέσμευση «να μην κλείσει ποτέ ξανά».

Τραμπ για Ορμούζ: «Υπέροχη μέρα για τον κόσμο» και νέα επίθεση στο ΝΑΤΟ

Καμία οικονομική συμφωνία με το Ιράν, λέει ο Τραμπ – «Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίσει ξανά τον Λίβανο»

Σε άλλη ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, έχει αφαιρέσει ή βρίσκεται στη διαδικασία αφαίρεσης όλων των θαλάσσιων ναρκών από την περιοχή. Το Reuters και το AP μετέδωσαν ότι οι ΗΠΑ συνδράμουν στις επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης, ενώ η αμερικανική πλευρά επιμένει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός εις βάρος του Ιράν παραμένει σε ισχύ μέχρι να επιτευχθεί πλήρης συμφωνία με την Τεχεράνη.

Τραμπ για Ορμούζ: «Υπέροχη μέρα για τον κόσμο» και νέα επίθεση στο ΝΑΤΟ

Τραμπ κατά ΝΑΤΟ για το Ορμούζ: «Ήταν άχρηστοι όταν τους θέλαμε»

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέα επίθεση στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από τη Συμμαχία με ερώτημα αν οι ΗΠΑ χρειάζονται βοήθεια για την κατάσταση στο Ορμούζ, αλλά απέρριψε την προσφορά. Σύμφωνα με όσα ο ίδιος υποστήριξε, είπε στους συμμάχους να «μείνουν μακριά», επαναφέροντας τη γνωστή επιθετική ρητορική του απέναντι στο ΝΑΤΟ.

Τραμπ για Ορμούζ: «Υπέροχη μέρα για τον κόσμο» και νέα επίθεση στο ΝΑΤΟ

Στενά του Ορμούζ: τι σημαίνει η δήλωση Τραμπ

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται ενώ το Ιράν έχει ανακοινώσει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για την εμπορική ναυσιπλοΐα στο πλαίσιο της εκεχειρίας στον Λίβανο, εξέλιξη που συνέβαλε σε ισχυρή πτώση των τιμών του πετρελαίου. Το AP ανέφερε ότι οι τιμές υποχώρησαν περίπου 10% μετά τις σχετικές ανακοινώσεις.

Μήνυμα Νετανιάχου μετά την εκεχειρία: Η αποστολή κατά της Χεζμπολάχ συνεχίζεται

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ