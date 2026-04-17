Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη το έργο του απέναντι στη Χεζμπολάχ, στέλνοντας μήνυμα ότι η 10ήμερη εκεχειρία στον Λίβανο δεν σημαίνει και εγκατάλειψη των στρατιωτικών του στόχων. Όπως προκύπτει από το πλαίσιο της συμφωνίας, η κατάπαυση του πυρός είναι προσωρινή και δεν επιλύει τα βασικά ζητήματα ασφαλείας που θέτει η ισραηλινή πλευρά.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι η χώρα του συμφώνησε στην εκεχειρία έπειτα από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντάς την ως μια ευκαιρία για να προωθηθεί μια ευρύτερη πολιτική και στρατιωτική διευθέτηση με την κυβέρνηση του Λιβάνου. Παράλληλα, όμως, υπογράμμισε ότι η συμφωνία δεν αλλάζει τον βασικό σχεδιασμό του Ισραήλ απέναντι στη Χεζμπολάχ.

Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του, ο Νετανιάχου σημείωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανοιχτές απειλές, κάνοντας ειδική αναφορά στις ρουκέτες και στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Όπως τόνισε, η στρατηγική του Ισραήλ παραμένει προσανατολισμένη στην πλήρη αποδόμηση της Χεζμπολάχ, θέση που η ισραηλινή ηγεσία προβάλλει σταθερά τις τελευταίες ημέρες.

מה עשינו בצפון? הסבר קצר >> pic.twitter.com/8Q0fXTkaJf — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 17, 2026

Η εκεχειρία, η οποία τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα, προβλέπει παύση των επιθετικών επιχειρήσεων, χωρίς όμως να συνεπάγεται πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το Reuters, το Ισραήλ διατηρεί στρατεύματα έως και 10 χιλιόμετρα μέσα σε λιβανικό έδαφος, ενώ διατηρεί και το δικαίωμα αυτοάμυνας.

Το αν η ανακωχή θα αντέξει παραμένει ανοιχτό. Η Χεζμπολάχ δεν έχει υιοθετήσει επίσημα τη συμφωνία, ενώ και από τις δύο πλευρές υπάρχουν κατηγορίες για παραβιάσεις, γεγονός που δείχνει ότι η κατάσταση παραμένει εύθραυστη παρά τη διπλωματική κινητικότητα.

