Μήνυμα Νετανιάχου μετά την εκεχειρία: Η αποστολή κατά της Χεζμπολάχ συνεχίζεται

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παρουσίασε την εκεχειρία ως προσωρινό βήμα, επιμένοντας ότι η στρατιωτική και πολιτική πίεση κατά της Χεζμπολάχ θα συνεχιστεί.

17 Απρ. 2026 18:12
Pelop News

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη το έργο του απέναντι στη Χεζμπολάχ, στέλνοντας μήνυμα ότι η 10ήμερη εκεχειρία στον Λίβανο δεν σημαίνει και εγκατάλειψη των στρατιωτικών του στόχων. Όπως προκύπτει από το πλαίσιο της συμφωνίας, η κατάπαυση του πυρός είναι προσωρινή και δεν επιλύει τα βασικά ζητήματα ασφαλείας που θέτει η ισραηλινή πλευρά.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι η χώρα του συμφώνησε στην εκεχειρία έπειτα από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντάς την ως μια ευκαιρία για να προωθηθεί μια ευρύτερη πολιτική και στρατιωτική διευθέτηση με την κυβέρνηση του Λιβάνου. Παράλληλα, όμως, υπογράμμισε ότι η συμφωνία δεν αλλάζει τον βασικό σχεδιασμό του Ισραήλ απέναντι στη Χεζμπολάχ.

Καμία οικονομική συμφωνία με το Ιράν, λέει ο Τραμπ – «Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίσει ξανά τον Λίβανο»

Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του, ο Νετανιάχου σημείωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανοιχτές απειλές, κάνοντας ειδική αναφορά στις ρουκέτες και στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Όπως τόνισε, η στρατηγική του Ισραήλ παραμένει προσανατολισμένη στην πλήρη αποδόμηση της Χεζμπολάχ, θέση που η ισραηλινή ηγεσία προβάλλει σταθερά τις τελευταίες ημέρες.

Η εκεχειρία, η οποία τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα, προβλέπει παύση των επιθετικών επιχειρήσεων, χωρίς όμως να συνεπάγεται πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το Reuters, το Ισραήλ διατηρεί στρατεύματα έως και 10 χιλιόμετρα μέσα σε λιβανικό έδαφος, ενώ διατηρεί και το δικαίωμα αυτοάμυνας.

Λίβανος: «Είμαστε με το δάχτυλο στην σκανδάλη αν…»

Το αν η ανακωχή θα αντέξει παραμένει ανοιχτό. Η Χεζμπολάχ δεν έχει υιοθετήσει επίσημα τη συμφωνία, ενώ και από τις δύο πλευρές υπάρχουν κατηγορίες για παραβιάσεις, γεγονός που δείχνει ότι η κατάσταση παραμένει εύθραυστη παρά τη διπλωματική κινητικότητα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:54 Αρπαγή του 7χρονου Βαγγέλη από τον πατέρα του στην περιοχή Συκεών Θεσσαλονίκης
21:45 Η κλήρωση του Eurojackpot για τα 22 εκατ. ευρώ
21:33 Αυτοί είναι οι νέοι τρόποι ανάληψης μετρητών από τα ΑΤΜ, σιγά-σιγά ξεχάστε τις κάρτες
21:24 Αποκάλυψη Bloomberg: Ελλάδα και Γαλλία ανανεώνουν για άλλα πέντε χρόνια την αμυντική συμφωνία
21:13 Αγρίνιο: Συλλήψεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας, τι αναφέρει η Αστυνομία
21:00 «Η παχυσαρκία είναι νόσος, όχι επιλογή» – Τι λέει στην «Π» ο ενδοκρινολόγος Διονύση Χαρτουμπέκη
20:55 Πάτρα: Συμπλοκή ανηλίκων, κλήθηκε η Αστυνομία αλλά είχαν εξαφανιστεί! ΦΩΤΟ
20:39 Η Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος για πορνογραφία ανηλίκων: Εντοπίστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης
20:30 Τέμπη: Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του ο ελεγκτής που κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος
20:21 Ντόναλντ Τραμπ: Αναμένω συμφωνία με το Ιράν σε μία ή δύο μέρες
20:11 Ερωτηματικά και θρίλερ με τον θάνατο του 49χρονου προέδρου κοινότητας στο Ηράκλειο
20:00 Πάτρα: Αύξηση 20% στα ενοίκια την τελευταία τριετία – Τι λένε παράγοντες της αγοράς
19:51 Καιρός: Αλλάζει, έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας
19:41 Ισόβια τέσσερις φορές και επιπλέον κάθειρξη 80 ετών στον πρώην αστυνομικό της Βουλής για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του
19:30 Το κάλεσμα του πρόεδρου του ΝΟΠ για τις δυο κρίσιμες μάχες
19:20 Οι 8 καλύτερες παραλίες της Λέσβου: Από την Πέτρα στον Μόλυβο και τον Άγιο Ερμογένη
19:11 Πετρέλαιο: Σε ελεύθερη πτώση μετά την είδηση ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ
19:00 Πικρές αλήθειες από τον Νίκο Καρανίκα
18:51 Αγγελόπουλος στον peloponisos FM: «Σημαντική η έδρα, θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας»
18:47 Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα 1,50% και επιστροφή πάνω από τις 2.300 μονάδες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ