Καμία οικονομική συμφωνία με το Ιράν, λέει ο Τραμπ – «Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίσει ξανά τον Λίβανο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος απορρίπτει το σενάριο οικονομικής συμφωνίας με την Τεχεράνη και επιχειρεί να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα από την εκεχειρία στον Λίβανο.

17 Απρ. 2026 17:43
Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα που έκανε λόγο για πιθανή συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, βάσει της οποίας η Τεχεράνη θα παρέδιδε τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου με αντάλλαγμα την αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων ύψους 20 δισ. δολαρίων. Το σχετικό σενάριο είχε μεταδώσει το Axios, όμως ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε δημόσια ότι δεν προβλέπεται καμία οικονομική συναλλαγή.

Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν όλο το πυρηνικό υλικό που απομένει, τονίζοντας παράλληλα ότι «δεν θα δοθούν χρήματα με κανέναν τρόπο, σε καμία μορφή». Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να ακυρώσει πλήρως τις πληροφορίες περί οικονομικού ανταλλάγματος προς το Ιράν.

Ο ίδιος προσπάθησε επίσης να αποσυνδέσει τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης από την εκεχειρία στον Λίβανο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ξεχωριστά ζητήματα. Στο ίδιο μήκος κύματος, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα χειριστούν το θέμα του Λιβάνου και της Χεζμπολάχ.

Ιδιαίτερο βάρος είχε και η αναφορά του για το Ισραήλ, καθώς δήλωσε ότι δεν θα βομβαρδίσει ξανά τον Λίβανο. Η τοποθέτηση αυτή κινείται στο πλαίσιο της 10ήμερης εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, αν και η συμφωνία παραμένει εύθραυστη και συνοδεύεται από αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις.

