Ανοιχτή για τα εμπορικά πλοία θα είναι η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ για όσο διάστημα ισχύει η εκεχειρία στον Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Η Τεχεράνη συνδέει ευθέως την κίνηση αυτή με την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός, επιτρέποντας την απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα μέσω της καθορισμένης διαδρομής που έχει ανακοινωθεί από τον αρμόδιο ιρανικό οργανισμό.

Την ίδια ώρα, τα πρώτα φορτωμένα πλοία αρχίζουν να εγκαταλείπουν την περιοχή. Σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακής παρακολούθησης που επικαλείται το Reuters, δεξαμενόπλοια συνεχίζουν σταδιακά τη διέλευση από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα, σε μια συγκυρία όπου η ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ παραμένει κρίσιμο ζήτημα για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Ιράν: Όχι σε προσωρινή εκεχειρία, ζητά οριστικό τέλος στον πόλεμο

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τις αυξημένες πιθανότητες διπλωματικής αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Το Brent υποχώρησε στα 96,31 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI στα 91,33 δολάρια, καθώς η 10ήμερη εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο αλλά και οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι «πολύ κοντά» ενίσχυσαν το κλίμα αισιοδοξίας στην αγορά.

Παρά τη βελτίωση του κλίματος, το Ορμούζ παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας. Γαλλία και Βρετανία συζητούν ήδη με δεκάδες χώρες το ενδεχόμενο μιας αποστολής που θα διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας όταν τερματιστεί η τρέχουσα κρίση, γεγονός που δείχνει ότι η αποκλιμάκωση θεωρείται ακόμη εύθραυστη.

Εκεχειρία με αστερίσκους: Ο Λίβανος ζητά αποχώρηση, το Ισραήλ δηλώνει «μένουμε»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



