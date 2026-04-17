Νέο χτύπημα Τραμπ κατά Μπάιντεν: «Με τον Sleepy Joe γελούσαν με τις ΗΠΑ»

Με νέα ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στις επιθέσεις κατά του Τζο Μπάιντεν, συνδέοντας την εικόνα των ΗΠΑ με τη δική του προεδρία.

17 Απρ. 2026 16:35
Pelop News

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Τζο Μπάιντεν, επαναφέροντας το προσωνύμιο «Sleepy Joe» και παρουσιάζοντας τη σημερινή εικόνα των ΗΠΑ ως απόδειξη της δικής του πολιτικής επιτυχίας. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτή τη στιγμή η «πιο καυτή» χώρα στον κόσμο, σε πλήρη αντίθεση, όπως είπε, με την περίοδο της διακυβέρνησης Μπάιντεν.

Στο μήνυμά του, ο Τραμπ ανέφερε ότι «μόλις πριν από λίγο καιρό», επί προεδρίας Μπάιντεν, η χώρα ήταν «νεκρή» και γινόταν αντικείμενο χλευασμού διεθνώς. Πρόσθεσε ακόμη ότι πλέον «κανείς δεν γελάει», επιχειρώντας να συνδέσει την αλλαγή του κλίματος με τη δική του ηγεσία. Η συγκεκριμένη διατύπωση εμφανίζεται αυτούσια στην ανάρτηση που δημοσιεύτηκε το πρωί της 17ης Απριλίου 2026.

Η νέα αυτή τοποθέτηση εντάσσεται στη γνώριμη επιθετική ρητορική του Τραμπ απέναντι στον προκάτοχό του, την οποία χρησιμοποιεί συστηματικά τόσο στις δημόσιες εμφανίσεις του όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αντίστοιχες αναφορές στο ότι οι ΗΠΑ είναι η «πιο καυτή» χώρα στον κόσμο έχουν επαναληφθεί και σε προηγούμενες παρεμβάσεις του, ως μέρος της προσπάθειάς του να προβάλλει το κυβερνητικό του έργο και την εικόνα ανάκαμψης της χώρας.

Η ανάρτηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ επιχειρεί να εμφανιστεί ως κεντρικός διαχειριστής κρίσιμων διεθνών εξελίξεων, ανάμεσά τους οι επαφές για το Ιράν και η εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Το Reuters μετέδωσε επίσης στις 17 Απριλίου ότι ο ίδιος δήλωσε πως είναι πιθανή μια παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν, αν και, όπως πρόσθεσε, ίσως να μην χρειαστεί.

