Ο Τραμπ απέσυρε ανάρτηση με εικόνα που τον παρουσίαζε ως «Ιησού»

Την απόσυρση ανάρτησης από την πλατφόρμα Truth Social φέρεται να προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε εικόνα στην οποία παρουσιαζόταν με χαρακτηριστικά που παρέπεμπαν στον Ιησού.

Διαβάστε επίσης: Νέο σόου Τραμπ για το νομοσχέδιο για τα φιλοδωρήματα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Η εικόνα, η οποία είχε δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, απεικόνιζε τον Αμερικανό πρόεδρο να αγγίζει έναν ασθενή σε νοσοκομειακό κρεβάτι, σε σκηνικό που θύμιζε θρησκευτικές παραστάσεις θεραπείας. Το φόντο περιλάμβανε στοιχεία όπως η αμερικανική σημαία, το Άγαλμα της Ελευθερίας, στρατιωτικά αεροσκάφη και άλλες συμβολικές μορφές.

Η δημοσίευση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις τόσο από επικριτές όσο και από πρόσωπα που ανήκουν στον ευρύτερο πολιτικό του χώρο. Μεταξύ αυτών και ο δημοσιογράφος Ντέιβιντ Μπρόντι, ο οποίος χαρακτήρισε την ανάρτηση υπερβολική, επισημαίνοντας ότι «ξεπερνά τη γραμμή».

Η επίμαχη ανάρτηση είχε προηγηθεί λίγες ώρες μετά από νέα δημόσια τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία άσκησε κριτική στον Πάπα Λέων ΙΔ΄, αναφερόμενος στις θέσεις του για τη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Δειτε ακόμα: Σφοδρή επίθεση Τραμπ στον Πάπα Λέοντα: «Να σταματήσει να εξυπηρετεί τη ριζοσπαστική Αριστερά»

