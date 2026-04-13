Σφοδρή επίθεση Τραμπ στον Πάπα Λέοντα: «Να σταματήσει να εξυπηρετεί τη ριζοσπαστική Αριστερά»

Σε ιδιαίτερα επιθετικό ύφος μίλησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον πάπα Λέοντα ΙΔ’, δηλώνοντας ενώπιον δημοσιογράφων ότι δεν είναι «μέγας θαυμαστής» του και κατηγορώντας τον ότι κινείται σε μια υπερβολικά φιλελεύθερη κατεύθυνση.

Η δήλωση έγινε χθες Κυριακή στην αεροπορική βάση Άντριους, στο Μέριλαντ, και ήρθε μία ημέρα μετά τη δημόσια αντιπολεμική παρέμβαση του Αμερικανού προκαθημένου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο πάπας «δεν πιστεύει στον αγώνα εναντίον της εγκληματικότητας», ενώ του καταλόγισε ακόμη πως εμφανίζεται ανεκτικός απέναντι στο ενδεχόμενο το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Η ανάρτηση στο Truth Social και οι προσωπικές αιχμές

Λίγο πριν από τις δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δημοσιοποιήσει στον λογαριασμό του στο Truth Social μακροσκελή ανάρτηση με επιθετικό περιεχόμενο κατά του πάπα.

Στην ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον πάπα Λέοντα, μεταξύ άλλων, ότι στηρίζει το υποτιθέμενο ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικών εξοπλισμών, ότι είχε αντιταχθεί στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο και ότι είχε επαφές με πρόσωπα που συνδέονται πολιτικά με τον Μπαράκ Ομπάμα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, επέμεινε πως δεν θέλει έναν πάπα που επικρίνει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζοντας ότι εφαρμόζει ακριβώς όσα υποσχέθηκε προεκλογικά. Παρουσίασε δε τον εαυτό του ως τον ηγέτη που μειώνει την εγκληματικότητα και ενισχύει την οικονομία, καλώντας τον πάπα «να συνέλθει», να χρησιμοποιήσει «κοινή λογική» και να πάψει, όπως είπε, να εξυπηρετεί τη «ριζοσπαστική Αριστερά».

Η εικόνα με τεχνητή νοημοσύνη και το επικοινωνιακό μήνυμα

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο Ρεπουμπλικάνος ανήρτησε και εικόνα δημιουργημένη με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία εμφανίζεται με παπική αμφίεση, να αγγίζει το μέτωπο νοσηλευόμενου προσώπου, σε μια σκηνή φορτισμένη με θρησκευτικούς και πατριωτικούς συμβολισμούς.

Στο φόντο της εικόνας διακρίνονταν η αμερικανική σημαία, το Άγαλμα της Ελευθερίας, καταδιωκτικά αεροσκάφη, αετοί και άλλα σύμβολα ισχύος. Η ανάρτηση ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το πολωμένο κλίμα, δίνοντας στην αντιπαράθεση έναν εμφανώς προσωπικό και προκλητικό χαρακτήρα.

Η αντιπολεμική παρέμβαση του πάπα Λέοντα

Από την πλευρά του, ο πάπας Λέων ΙΔ’ είχε επιλέξει να απαντήσει όχι με προσωπική αντιπαράθεση, αλλά με μια ισχυρή δημόσια τοποθέτηση κατά του πολέμου και της λογικής της ισχύος.

Κατά τη διάρκεια αγρυπνίας και προσευχής για την ειρήνη στη βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, ο Ποντίφικας μίλησε για τη δραματική συγκυρία που βιώνει ο κόσμος και έστειλε αυστηρό μήνυμα προς τους ηγέτες. «Φτάνει πια η ειδωλολατρία του Εγώ και του χρήματος. Φτάνουν πια οι επιδείξεις δύναμης. Φτάνει πια ο πόλεμος. Η αληθινή δύναμη εκδηλώνεται όταν υπηρετούμε τη ζωή», είπε χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενος στους πολιτικούς ηγέτες, τόνισε ότι έχει έρθει η ώρα να εγγυηθούν την ειρήνη και να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου και της μεσολάβησης, όχι σε εκείνο όπου σχεδιάζεται νέος επανεξοπλισμός ή λαμβάνονται αποφάσεις που οδηγούν σε φονικές ενέργειες.

Μια σχέση έντασης με ανοιχτούς διαύλους

Ο πάπας Λέων, που εξελέγη τον Μάιο του 2025 και είναι ο πρώτος Αμερικανός στο αξίωμα, έχει ήδη τοποθετηθεί επικριτικά απέναντι σε ορισμένες αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ, χωρίς όμως να κόψει τους διαύλους επικοινωνίας με τον Λευκό Οίκο.

Η νέα αυτή λεκτική επίθεση δείχνει ότι οι σχέσεις των δύο πλευρών παραμένουν τεταμένες, ιδίως σε ζητήματα που αφορούν τον πόλεμο, την εξωτερική πολιτική και τη δημόσια ηθική. Και μπορεί ο πάπας να απέφυγε ξανά να κατονομάσει συγκεκριμένους ηγέτες ή κράτη, όμως η παρέμβασή του έγινε αρκετή για να προκαλέσει την άμεση και σφοδρή αντίδραση του Αμερικανού προέδρου.

