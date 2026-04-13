Νέο σόου Τραμπ για το νομοσχέδιο για τα φιλοδωρήματα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Ένα διαφορετικό τρόπο για να αναδείξει τη φορολογική του πολιτική σχετικά με τα φιλοδωρήματα, επέλεξε Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προχώρησε σε παραγγελία fast food απευθείας στο Οβάλ Γραφείο, υποδεχόμενος τη διανομέα στην είσοδο του Λευκού Οίκου.

Η παράδοση του γεύματος εξελίχθηκε σε επικοινωνιακό γεγονός, καθώς ο ίδιος κάλεσε τη γυναίκα να συμμετάσχει σε μια άτυπη συνέντευξη Τύπου μπροστά στις κάμερες.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στη θέση του υπέρ της μη φορολόγησης των φιλοδωρημάτων, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια πολιτική που αφορά εργαζομένους στον κλάδο της εστίασης και των υπηρεσιών. Η διανομέας απάντησε σε ερωτήσεις με επιφυλακτικότητα, διευκρινίζοντας ότι δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί σε ευρύτερα πολιτικά ζητήματα.

Στο τέλος της συνάντησης, ο πρόεδρος προσέφερε φιλοδώρημα, το οποίο, σύμφωνα με όσα έγιναν αντιληπτά, περιλάμβανε χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων. Παράλληλα, έκανε αναφορά και σε άλλα παραδείγματα εργαζομένων που, όπως υποστήριξε, έχουν λάβει ιδιαίτερα υψηλά ποσά φιλοδωρημάτων.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και κυκλοφόρησε ευρέως, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να σχολιάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος επιλέγει να προβάλλει τις πολιτικές του θέσεις.

President Trump just received a McDonald’s delivery order from a DoorDash driver outside the Oval Office! Thanks to President Trump signing No Tax on Tips into law, Sharron is using the $11,000 in tips that she made last year to support her family. 💰 🚗 🍔 🍟 pic.twitter.com/5JkpJo839k — Karoline Leavitt (@PressSec) April 13, 2026

