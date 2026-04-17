Νέα επίθεση κατά του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από τη Συμμαχία με ερώτημα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται βοήθεια, αλλά απάντησε αρνητικά. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η κατάσταση στην περιοχή έχει πλέον σταθεροποιηθεί και δεν απαιτείται εμπλοκή του ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι είπε στους συμμάχους να «μείνουν μακριά», εκτός αν θέλουν απλώς να μεταφέρουν πετρέλαιο, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα επιθετική γλώσσα για τη Συμμαχία. Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται στη γνωστή κριτική του Τραμπ απέναντι στο ΝΑΤΟ και στους εταίρους των ΗΠΑ για το βάρος της διεθνούς ασφάλειας.

Καμία οικονομική συμφωνία με το Ιράν, λέει ο Τραμπ – «Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίσει ξανά τον Λίβανο»

Σε ξεχωριστή αναφορά για το Ορμούζ, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, έχει ήδη απομακρύνει ή βρίσκεται στη διαδικασία απομάκρυνσης όλων των ναρκών από τη θαλάσσια οδό. Παράλληλα, ευχαρίστησε τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ για τη συμβολή τους στις εξελίξεις στην περιοχή. Το Associated Press και το Reuters μετέδωσαν ότι οι ΗΠΑ όντως συνδράμουν στην αποναρκοθέτηση, ενώ η επαναλειτουργία του περάσματος συνδέεται με τη νεότερη αποκλιμάκωση στην περιοχή.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν ενώ το Στενό του Ορμούζ έχει ανοίξει ξανά για την εμπορική ναυσιπλοΐα, μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι το πέρασμα είναι πλέον προσβάσιμο για τα εμπορικά πλοία. Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός εις βάρος ιρανικών πλοίων και λιμανιών παραμένει σε ισχύ μέχρι να επιτευχθεί συνολική συμφωνία με την Τεχεράνη.

