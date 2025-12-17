Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν πίνω αλκοόλ, αλλά αν το έκανα θα μπορούσα να είμαι εθισμένος» !

Ο Τραμπ εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στην προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζαν Γουάιλς, απαντώντας σε δημοσίευμα του περιοδικού Vanity Fair που φιλοξένησε δηλώσεις της για την προσωπικότητα του Αμερικανού προέδρου.

Αυστραλία: Απαγγέλθηκαν 59 κατηγορίες σε βάρος του 24χρονου δράστη του φονικού στο Σίδνεϊ, ΒΙΝΤΕΟ

Σε δηλώσεις του στη New York Post, ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνισε ότι δεν καταναλώνει αλκοόλ, επαναλαμβάνοντας ωστόσο παλαιότερη τοποθέτησή του περί εθιστικής προσωπικότητας.

«Δεν πίνω αλκοόλ, όλοι το γνωρίζουν αυτό. Έχω πει όμως πολλές φορές ότι αν έπινα, θα υπήρχαν μεγάλες πιθανότητες να είμαι αλκοολικός, λόγω της προσωπικότητάς μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είμαι τυχερός που δεν πίνω»

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θεωρεί τον εαυτό του «τυχερό» που δεν καταναλώνει αλκοόλ, σημειώνοντας πως έχει την τάση να αφοσιώνεται έντονα σε ό,τι κάνει.

«Το έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν. Έχω μια έντονη, εθιστική προσωπικότητα. Γι’ αυτό και είμαι τυχερός που δεν πίνω», δήλωσε.

Επίθεση στο Vanity Fair

Αναφερόμενος στη συνέντευξη της Σούζαν Γουάιλς στο Vanity Fair, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι δεν την έχει διαβάσει, ασκώντας παράλληλα κριτική στο περιοδικό.

«Δεν το διάβασα και, για να είμαι ειλικρινής, δεν διαβάζω το Vanity Fair. Από όσα πληροφορήθηκα, υπήρχαν ανακρίβειες και η παρουσίαση ήταν παραπλανητική», είπε. Ο πρόεδρος συνέχισε λέγοντας ότι, κατά την άποψή του, το περιοδικό «έχει χάσει τον προσανατολισμό του», προσθέτοντας πως έχει απολέσει και μεγάλο μέρος του αναγνωστικού του κοινού.

Σε ερώτηση για το αν εξακολουθεί να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε μονολεκτικά αλλά κατηγορηματικά: «Είναι φανταστική».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



