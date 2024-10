Ντόναλντ Τραμπ: «Φοβάμαι ότι σε 3 – 4 μήνες θα έχουμε τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο»

Την έντονη ανησυχία του πως τους επόμενους μήνες θα έχουμε έναν Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο εξέφρασε σήμερα, Κυριακή (12.10.24) ο υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Ανησυχώ για τους επόμενους 3-4 μήνες, αλήθεια ανησυχώ. Φοβάμαι ότι θα καταλήξουμε σε ένα νέο Παγκόσμιο Πόλεμο εξαιτίας των ανθρώπων που έχουμε στην κυβέρνηση», είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενους στους ψηφοφόρους του που έδωσαν το «παρών» στην προεκλογική του συγκέντρωση στην Καλιφόρνια.

Την ίδια στιγμή, ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ, δεσμεύτηκε πως αν κερδίσει τη μάχη των αμερικανικών εκλογών του Νοεμβρίου, θα είναι σε θέση να λύσει τόσο το ουκρανικό θέμα, όσο και το μεσανατολικό ζήτημα.

Σημειώνεται πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντονάλντ Τραμπ προειδοποιεί για Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τον περασμένο Ιούλιο υποστήριξε πως σε περίπτωση που χάσει τις εκλογές, οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία παγκόσμια σύρραξη.

#WW3 INFO ⚡🇺🇸 Trump says World War III threat comes closer

“I’m worried about the next three to four months, we’re going to be in a world war because of the people we have in government,” the presidential candidate said at a rally in California. pic.twitter.com/0bY1RffH6z

— Asgard Central (@AsgardCentral) October 13, 2024