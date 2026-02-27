Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις επαφές με την αντιπροσωπεία του Ιράν σε επίπεδο διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά εξέφρασε.

Σύσταση υπουργείου Εξωτερικών: Αποφύγετε τις επισκέψεις σε Ισραήλ, Ιράν και Παλαιστινιακά εδάφη

Τόνισε, ωστόσο, ότι θα διεξαχθούν «περισσότερες συνομιλίες την Παρασκευή» και ότι συνεχίζει να επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας.

«Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Δεν είμαι ικανοποιημένος μαζί τους, αλλά αναμένονται περαιτέρω συνομιλίες την Παρασκευή. Θέλω να κάνω μια συμφωνία μαζί τους».

