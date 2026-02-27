Σύσταση υπουργείου Εξωτερικών: Αποφύγετε τις επισκέψεις σε Ισραήλ, Ιράν και Παλαιστινιακά εδάφη

Το υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφύγουν τις επισκέψεις σε Ισραήλ, Παλαιστινιακά εδάφη και Ιράν, μετά την ένταση που έχει προκληθεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το Ισραήλ ανοίγει τα καταφύγια και οι Αμερικανοί αποχωρούν από τη χώρα

«Το υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συνιστά στους Έλληνες πολίτες την αποφυγή επισκέψεων, εκτός των απολύτως απαραίτητων, στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν» τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ανοίγουν καταφύγια στο Ισραήλ

Όπως όλα δείχνουν, φαίνεται να είναι θέμα χρόνου μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με το Ισραήλ —που ήδη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο υποστήριξης στη συγκέντρωση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή— να λαμβάνει προληπτικά μέτρα.

Η παρουσία stealth μαχητικών πέμπτης γενιάς τύπου F-22 και ιπτάμενων τάνκερ KC-135 στο Ισραήλ φαίνεται να έχει οδηγήσει το Τελ Αβίβ στη λήψη μέτρων προστασίας του άμαχου πληθυσμού, καθώς εκτιμά ότι, σε περίπτωση σύγκρουσης με το Ιράν, η Τεχεράνη θα μπορούσε να εξαπολύσει μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν.

Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε σήμερα (27.02.2026) εντολή στο Τελ Αβίβ, στη Μπερ Σεβά και στη Ραανανά να ανοίξουν τα καταφύγια, ώστε να είναι διαθέσιμα για τον άμαχο πληθυσμό, όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Οι Αμερικανοί αδειάζουν την πρεσβεία τους

Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στα μέλη του μη απαραίτητου προσωπικού και στις οικογένειές τους να φύγουν από το Ισραήλ για λόγους ασφαλείας, ανακοίνωσε σήμερα (27.02.2026) η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν.

Η πρεσβεία δεν έδωσε διευκρινίσεις για τους λόγους ασφαλείας που επικαλέστηκε και οι οποίοι οδήγησαν «στην εξουσιοδοτημένη αναχώρηση», βάσει της οποίας τα μελη του προσωπικού τα οποία αφορά μπορεί να αποφασίσουν αν θα παραμείνουν ή όχι στο Ισραήλ.

