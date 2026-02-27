Το Ισραήλ ανοίγει τα καταφύγια και οι Αμερικανοί αποχωρούν από τη χώρα

Θέμα χρόνου φαίνεται πως είναι μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, με το Ισραήλ, το οποίο ήδη παίζει σημαντικό ρόλο υποστήριξης στην συγκέντρωση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, να παίρνει τα μέτρα του για προληπτικούς λόγους.

Ο κρατικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας του Ισραήλ, όπως φάνηκε κατά την διάρκεια του πολέμου με την Χεζμπολάχ, την Γάζα και το Ιράν, κινείται προ των εξελίξεων, ώστε σε ενδεχόμενο επίθεσης, οι πολίτες να έχουν τα μέσα για να προστατευθούν.

Η παρουσία των stealth μαχητικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς τύπου F-22 και των ιπτάμενων τάνκερ τύπου KC-135 στο Ισραήλ, έχει αναγκάσει το Τελ Αβίβ να πάρει μέτρα προστασίας του άμαχου πληθυσμού, καθώς αντιλαμβάνεται πως αν ξεσπάσει τελικά σύγκρουση με το Ιράν, τότε η Τεχεράνη θα εξαπολύσει μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων εναντίον του, κάτι που έχει αποδείξει εμπράκτως στο παρελθόν.

Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε σήμερα (27.02.2026) εντολή στο Τελ Αβίβ, στην Μπερ Σεβά, στη Ραανανά να ανοίξουν τα καταφύγια, προκειμένου να είναι διαθέσιμα προς τον άμαχο πληθυσμό, όπως μεταδίδουν εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.

Διπλωματικός συναγερμός: Προτροπή για άμεση έξοδο από το Ισραήλ

Η Κίνα συμβούλευσε τους κινέζους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στο Ιράν ενώ κάλεσε όσους πολίτες της βρίσκονται στη χώρα αυτή να την εγκαταλείψουν το συντομότερο δυνατόν, επικαλούμενη την κατάσταση της ασφάλειας, μετέδωσε νωρίτερα το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua), καθώς αυξάνονται οι εντάσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στα μέλη του μη απαραίτητου προσωπικού και στις οικογένειές τους να φύγουν από το Ισραήλ για λόγους ασφαλείας, ανακοίνωσε σήμερα (27.02.2026) η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν.

