Ντόναλντ Τραμπ: Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε στην Τεχεράνη

«Έκαναν κάτι χθες που ήταν καταπληκτικό, στην πραγματικότητα. Μας έδωσαν ένα δώρο»

24 Μαρ. 2026 20:52
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

«Έχουν συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους.

Ερωτηθείς αν θα έστελνε τους απεσταλμένους του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, για να συζητήσουν την ειρήνη με τους Ιρανούς, ο Τραμπ απάντησε: «Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή. Το κάνουν μαζί με τον Μάρκο και τον Βανς. Η άλλη πλευρά, μπορώ να σας πω, θα ήθελε να κάνει μια συμφωνία.

Ποιος δεν θα το έκανε αν ήσασταν στη θέση τους; Το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, οι επικοινωνίες τους… όλα τα αντιαεροπορικά τους, οι πύραυλοί τους.

Μπορείτε να αναφέρετε ένα μόνο πράγμα που δεν έχει εξαφανιστεί; Ή ένα πράγμα που πάει καλά; Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε».

Μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν έκανε στις ΗΠΑ «ένα πολύ μεγάλο δώρο» που σχετίζεται τόσο με την ενέργεια όσο και με το Στενό του Ορμούζ.

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο γιατί θα μπήκε στον κόπο να μιλήσει με το Ιράν αν δεν το εμπιστευόταν, ο Τραμπ απάντησε: «Επειδή πρόκειται να κάνουν μια συμφωνία. Έκαναν κάτι χθες που ήταν καταπληκτικό, στην πραγματικότητα. Μας έδωσαν ένα δώρο και το δώρο έφτασε σήμερα. Ήταν ένα πολύ μεγάλο δώρο που άξιζε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό και δεν θα σας πω τι είναι αυτό το δώρο, αλλά ήταν ένα πολύ σημαντικό έπαθλο. Αυτό σήμαινε ένα πράγμα για μένα – έχουμε να κάνουμε με τους σωστούς ανθρώπους».

