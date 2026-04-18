Ντόρα Μπακογιάννη για Λαζαρίδη: «Να διευκολύνει το κόμμα και τον πρωθυπουργό» – Νέα πίεση για παραίτηση

Νέα εσωκομματική πίεση δέχεται ο Μακάριος Λαζαρίδης, μετά τη δημόσια τοποθέτηση της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία ζήτησε ουσιαστικά την παραίτησή του. Η βουλευτής της ΝΔ, μιλώντας στο Mega, είπε ότι ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης «θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα», την ώρα που η υπόθεση με το πτυχίο και την πρόσληψή του συνεχίζει να προκαλεί πολιτικό τριγμό.

18 Απρ. 2026 9:48
Νέα διάσταση πήρε το θέμα που έχει ανοίξει γύρω από τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριο Λαζαρίδη, μετά την πρωινή παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία άφησε καθαρά να εννοηθεί ότι θα έπρεπε να αποχωρήσει από την κυβέρνηση. Μιλώντας στο Mega, η βουλευτής της ΝΔ ανέφερε ότι ο κ. Λαζαρίδης «θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα», φράση που δίνει σαφές πολιτικό βάρος στο αίτημα παραίτησης και μεταφέρει την πίεση πλέον και στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που το θέμα δεν τροφοδοτείται μόνο από την αντιπολίτευση, αλλά έχει αρχίσει να δημιουργεί εμφανές πρόβλημα και σε επίπεδο πολιτικής διαχείρισης για την κυβέρνηση. Το ενδιαφέρον δεν είναι απλώς ότι η αντιπολίτευση ζητά αποπομπή, αλλά ότι τώρα μια εμβληματική κοινοβουλευτική φωνή της Νέας Δημοκρατίας στέλνει δημόσια μήνυμα ότι η υπόθεση έχει κόστος για το κόμμα και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά.

Οι εξηγήσεις που έδωσε ο Λαζαρίδης

Ο ίδιος ο Μακάριος Λαζαρίδης είχε επιχειρήσει την Πέμπτη να απαντήσει δημόσια για την υπόθεση, ζητώντας συγγνώμη για τον τόνο προηγούμενων παρεμβάσεών του και δίνοντας τη δική του εκδοχή για το θέμα του πτυχίου και της πρόσληψής του.

Σύμφωνα με τη δήλωσή του, η τοποθέτησή του στο παρελθόν ως ειδικός σύμβουλος, θέση για την οποία απαιτούνταν πτυχίο, και όχι ως ειδικός συνεργάτης, οφειλόταν σε λάθος των υπηρεσιών του υπουργείου. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι σε μεταγενέστερη υπηρεσιακή του κατάταξη στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης εντάχθηκε στην κατηγορία ΔΕ, κάτι που, όπως υποστήριξε, δείχνει ότι τότε η διαδικασία έγινε σωστά. Παράλληλα, δήλωσε ότι ζητά να του καταλογιστεί πλήρως και εντόκως οποιοδήποτε ποσό τυχόν του καταβλήθηκε αχρεωστήτως.

Ωστόσο, οι εξηγήσεις αυτές δεν φαίνεται να έκλεισαν το θέμα. Αντίθετα, πολιτικά μάλλον το κράτησαν ανοιχτό, καθώς η παραδοχή ότι υπήρξε λάθος στην πρόσληψη δεν λειτούργησε εκτονωτικά. Το αντίθετο: έδωσε νέο έδαφος στην αντιπολίτευση να υποστηρίξει ότι ο υφυπουργός ουσιαστικά επιβεβαίωσε πως υπήρξε προβληματική υπηρεσιακή μεταχείριση, για την οποία θα έπρεπε να υπάρξει πολιτική συνέπεια.

Η πίεση από την αντιπολίτευση

Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη σηκώσει έντονα το θέμα, υποστηρίζοντας ότι η «ανάληψη ευθύνης» από τον κ. Λαζαρίδη δεν αρκεί και ζητώντας ευθέως από τον πρωθυπουργό να τον αποπέμψει από την κυβέρνηση. Σε αντίστοιχη γραμμή έχουν κινηθεί και άλλες αντιπολιτευτικές φωνές, με το επιχείρημα ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο τυπικό ή διοικητικό, αλλά βαθιά πολιτικό, καθώς αγγίζει ζητήματα αξιοκρατίας και χρήσης δημόσιας θέσης.

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα επισημαίνουν ότι η υπόθεση έχει αποκτήσει μεγαλύτερο εύρος, καθώς δεν περιορίζεται σε μία μόνο περίπτωση τοποθέτησης, αλλά συνοδεύεται και από αναφορές σε δεύτερο διορισμό, γεγονός που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την εικόνα του υφυπουργού. Αυτό ακριβώς εξηγεί γιατί η πίεση δεν εκτονώθηκε μετά τη δήλωσή του, αλλά αντίθετα παρέμεινε και εντάθηκε.

Το πολιτικό βάρος της παρέμβασης Μπακογιάννη

Η τοποθέτηση της Ντόρας Μπακογιάννη έχει ξεχωριστή σημασία, επειδή δεν προέρχεται από την αντιπολίτευση αλλά από το εσωτερικό της ΝΔ. Αυτό αλλάζει την πολιτική ανάγνωση του θέματος. Δεν πρόκειται πλέον μόνο για ένα αντιπολιτευτικό αίτημα αποπομπής, αλλά για ένα δημόσιο μήνυμα ότι η υπόθεση Λαζαρίδη μπορεί να εξελιχθεί σε εσωτερικό βάρος για την κυβέρνηση, αν δεν υπάρξει καθαρή λύση.

Με αυτό το δεδομένο, το κεντρικό ερώτημα δεν είναι πια μόνο αν οι εξηγήσεις του υφυπουργού είναι επαρκείς, αλλά αν αρκούν πολιτικά για να παραμείνει στη θέση του. Και ακριβώς επειδή τώρα η πίεση φτάνει και από το εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης, η επόμενη κίνηση του Μεγάρου Μαξίμου αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

