Ντόρα Μπακογιάννη: Οι δύο μεγάλοι έρωτες, η εξομολόγηση για τα παιδιά και όσα είπε για τον Κυριάκο

Με αφορμή μια συνέντευξη που κινήθηκε πέρα από τα στενά πολιτικά όρια, η Ντόρα Μπακογιάννη άνοιξε ένα πιο προσωπικό κεφάλαιο της ζωής της, μιλώντας για την οικογένεια, τις μεγάλες απώλειες, τους ανθρώπους που αγάπησε βαθιά και τις σχέσεις που την καθόρισαν.

Ανάμεσα σε όσα ξεχώρισαν, ήταν η αναφορά της στη μητρότητα και στο γεγονός ότι, όπως παραδέχθηκε, ένα από τα λίγα πράγματα για τα οποία έχει μετανιώσει στη ζωή της είναι πως δεν έκανε περισσότερα παιδιά. Όπως είπε, όταν ήταν πολύ νέα και είχε ήδη αποκτήσει τον Κώστα και την Αλεξία, πίστευε ότι μέχρι τα 30 της θα είχε φτιάξει μια ακόμα μεγαλύτερη οικογένεια. Η ζωή, όμως, ακολούθησε διαφορετική πορεία και τα σχέδια εκείνα δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ.

Διαβάστε επίσης: «Πολιτική λαϊκισμού, έρχεται νομοσχέδιο για ίση αμοιβή άντρα – γυναίκας», η Κεραμέως για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και 4ημερη εργασία

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η αναφορά της στους δύο άνδρες που, όπως είπε, σημάδεψαν τη ζωή της. Η ίδια μίλησε ανοιχτά για τον Παύλο Μπακογιάννη και τον Ισίδωρο Κούβελο, λέγοντας πως θεωρεί τον εαυτό της τυχερό που γνώρισε τον έρωτα δύο φορές με τόσο βαθύ τρόπο. Στάθηκε με θερμά λόγια στη σχέση της με τον Ισίδωρο Κούβελο, τονίζοντας τη σημασία που έχει να υπάρχει δίπλα σου ένας άνθρωπος στήριξης, ένας σύντροφος με τον οποίο μπορείς να μοιραστείς το συναισθηματικό βάρος της ζωής.

Στην ίδια συνέντευξη, η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε και για τη σχέση της με τον πρωθυπουργό και αδελφό της, Κυριάκο Μητσοτάκη, περιγράφοντας μια ισχυρή οικογενειακή σύνδεση που, όπως εξήγησε, έχει τις ρίζες της στον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσαν. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια πολύ δεμένη οικογένεια, με σταθερούς δεσμούς και βαθύ αίσθημα αγάπης, κάτι που –κατά την ίδια– τους έδωσαν οι γονείς τους.





Με χαρακτηριστική αμεσότητα, σημείωσε ακόμη πως ως μεγαλύτερη αδελφή λέει πάντα τη γνώμη της στον Κυριάκο Μητσοτάκη, είτε εκείνος την ακούει είτε όχι. Όπως εξήγησε, πλέον έχει κατακτήσει πολιτικά την ελευθερία να εκφράζεται χωρίς φίλτρα και χωρίς να προσαρμόζει τη θέση της με βάση το πώς μπορεί να ερμηνευτεί δημόσια.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφέρθηκε και στους ανθρώπους που επιλέγει να κρατά ή να απομακρύνει από τη ζωή της. Όπως είπε, με τα χρόνια έχει γίνει πιο αυστηρή σε αυτό το επίπεδο και πλέον δεν αισθάνεται την ανάγκη να διατηρεί σχέσεις με πρόσωπα που της προκαλούν τοξικότητα ή έντονη ενόχληση. Στο πλαίσιο αυτό έκανε ειδική αναφορά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι δεν τη θεωρεί συνομιλήτριά της και ότι έχει επιλέξει να μην απαντά στις επιθέσεις της.





Η συνέντευξη της Ντόρας Μπακογιάννη κινήθηκε έτσι ανάμεσα στο προσωπικό και το πολιτικό, με την ίδια να μιλά για πράγματα βαθιά ανθρώπινα — την απώλεια, την αγάπη, την οικογένεια, τη στήριξη και τα όρια που βάζει κανείς με το πέρασμα του χρόνου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



