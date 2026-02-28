Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Δεν θα άντεχα το στρατηγικό παιχνίδι στο Survivor – Θα με έτρωγαν λάχανο»

Καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνης Λαμπρόπουλος βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής η Ντορέττα Παπαδημητρίου, μιλώντας –μεταξύ άλλων– για την πρόταση που είχε δεχθεί να συμμετάσχει στο Survivor και τους λόγους που δεν προχώρησε.

«Πριν δύο χρόνια ήταν η πρώτη φορά που με πήραν για να μου προτείνουν να πάω στο Survivor», ανέφερε αρχικά, αποκαλύπτοντας ότι η σκέψη πέρασε από το μυαλό της, αλλά δεν την οδήγησε ποτέ σε σοβαρή σκέψη συμμετοχής.

Η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν ήταν οι συνθήκες διαβίωσης που την προβλημάτισαν. «Δεν θα πήγαινα γιατί δεν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω, όχι στην κακουχία και στο φαγητό, αλλά δεν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω εύκολα στο στρατηγικό κομμάτι», είπε χαρακτηριστικά.





Μιλώντας με ειλικρίνεια, παραδέχθηκε ότι δεν διαθέτει τη λογική του παιχνιδιού που απαιτεί το συγκεκριμένο ριάλιτι. «Εγώ είμαι πολύ ανοιχτό βιβλίο, δεν έχω ούτε κολπάκια, ούτε στρατηγικές. Οπότε, ή θα με έτρωγαν λάχανο από την πρώτη εβδομάδα γιατί αποκλείεται να είχα σκεφτεί όσο πονηρά θα έπρεπε να σκεφτώ ή θα περνούσα πάρα πολύ άσχημα», σημείωσε.





Με τη δήλωσή της αυτή, η ηθοποιός έδειξε ότι προτιμά να μένει αυθεντική, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι δεν ταιριάζει με τους κανόνες ενός απαιτητικού τηλεοπτικού παιχνιδιού.

