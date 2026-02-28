Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Δεν θα άντεχα το στρατηγικό παιχνίδι στο Survivor – Θα με έτρωγαν λάχανο»

Για την πρόταση που είχε δεχθεί να συμμετάσχει στο Survivor μίλησε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, εξηγώντας γιατί επέλεξε να πει «όχι». Όπως παραδέχθηκε, δεν φοβήθηκε την κακουχία, αλλά το… παιχνίδι στρατηγικής.

Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Δεν θα άντεχα το στρατηγικό παιχνίδι στο Survivor – Θα με έτρωγαν λάχανο»
28 Φεβ. 2026 10:36
Pelop News

Καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνης Λαμπρόπουλος βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής η Ντορέττα Παπαδημητρίου, μιλώντας –μεταξύ άλλων– για την πρόταση που είχε δεχθεί να συμμετάσχει στο Survivor και τους λόγους που δεν προχώρησε.

«Πριν δύο χρόνια ήταν η πρώτη φορά που με πήραν για να μου προτείνουν να πάω στο Survivor», ανέφερε αρχικά, αποκαλύπτοντας ότι η σκέψη πέρασε από το μυαλό της, αλλά δεν την οδήγησε ποτέ σε σοβαρή σκέψη συμμετοχής.

Η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν ήταν οι συνθήκες διαβίωσης που την προβλημάτισαν. «Δεν θα πήγαινα γιατί δεν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω, όχι στην κακουχία και στο φαγητό, αλλά δεν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω εύκολα στο στρατηγικό κομμάτι», είπε χαρακτηριστικά.


 

Μιλώντας με ειλικρίνεια, παραδέχθηκε ότι δεν διαθέτει τη λογική του παιχνιδιού που απαιτεί το συγκεκριμένο ριάλιτι. «Εγώ είμαι πολύ ανοιχτό βιβλίο, δεν έχω ούτε κολπάκια, ούτε στρατηγικές. Οπότε, ή θα με έτρωγαν λάχανο από την πρώτη εβδομάδα γιατί αποκλείεται να είχα σκεφτεί όσο πονηρά θα έπρεπε να σκεφτώ ή θα περνούσα πάρα πολύ άσχημα», σημείωσε.


Με τη δήλωσή της αυτή, η ηθοποιός έδειξε ότι προτιμά να μένει αυθεντική, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι δεν ταιριάζει με τους κανόνες ενός απαιτητικού τηλεοπτικού παιχνιδιού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:59 Η μεγάλη χασούρα και ζημιά για όσους τρώνε αφηρημένοι μπροστά στην τηλεόραση
22:39 Αυτοί είναι οι 20 καλύτεροι προορισμοί για το 2026, ποιοι είναι οι δυο ελληνικοί
22:19 Η κίνηση «κλειδί», ένα ποτήρι γάλα μετά την προπόνηση κάνει θαύματα στα οστά των 60χρονων
22:10 Νεκρός ο Χαμενεΐ υποστηρίζει ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ
22:00 Η Μέση Ανατολή στο χείλος της φωτιάς: Η κλιμάκωση πολέμου Ισραήλ–ΗΠΑ με το Ιράν έχουν συνέπειες σε Παγκόσμιο επίπεδο
21:50 Ο Ολυμπιακός με ανατροπή σε τελικό-θρίλερ πανηγύρισε το Κύπελλο
21:46 Ο Προμηθέας στον τελικό του Rising Stars
21:39 Καιρός: Η Άνοιξη μπαίνει με λιακάδα και λίγη συννεφιά
21:32 Η Ολυμπιάδα νίκησε την Πετρούπολη, αλλά «έχασε» βαθμό
21:24 Ασπροβάλτα: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου του
21:11 Το μήνυμα του Ισραήλ: Εξαπολύσαμε τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή στην ιστορία μας
21:01 Ηττα από Νηρέα για τον «λειψό» Ερμή, «κλειδί» το πρώτο σετ
20:51 Μανόλο είσαι τρέλα! Τι κάνεις; Ο Καραλής πέταξε στο διάστημα (!), 6.17μ τη 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο επί κοντώ
20:43 Ήττα σοκ για τον Απόλλωνα στην Καλλιθέα
20:35 Γιατί ο σκύλος σας πρέπει να μυρίζει τα πάντα στη βόλτα: Ο λόγος που δεν πρέπει να τον βιάζετε
20:24 Γιώργος Μαζωνάκης: Βγήκε στην πίστα με μουστάκι! ΒΙΝΤΕΟ
20:11 Οι Νέανιδες του Απόλλωνα κατέκτησαν το πρωτάθλημα Πελοποννήσου! ΦΩΤΟ
20:01 Τι είναι πιο ασφαλές να πληρώνουμε με κάρτα ή μέσω κινητού τηλεφώνου;
19:51 Το περπάτημα καθημερινά ενισχύει εγκέφαλο, καρδιά και συναισθηματική υγεία. Πόσο όμως είναι καλό να περπατάτε οι +50;
19:41 Με ιστορική ανατροπή η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου έσπασε το αήττητο του Κρόνου, ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/02/2026 - 01/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ