Ντουμπάι: Πρώην σύζυγος σεΐχη σε απόγνωση – «Θέλουν να μου πάρουν τα παιδιά με τη βία» ΒΙΝΤΕΟ

Σε μια νέα, ιδιαίτερα φορτισμένη φάση φαίνεται να μπαίνει η πολύκροτη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στη Ζεϊνάμπ Τζαβάντλι και τον πρώην σύζυγό της, σεΐχη Σαΐντ μπιν Μακτούμ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, με επίκεντρο την επιμέλεια των τριών παιδιών τους. Η πρώην αθλήτρια από το Αζερμπαϊτζάν εμφανίστηκε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε μέσω του δικηγόρου της, περιγράφοντας μια ασφυκτική κατάσταση και λέγοντας πως φοβάται ότι οι αρχές θα μπουν στο σπίτι της, θα τη συλλάβουν και θα της πάρουν τις κόρες της.

Το νέο αυτό ξέσπασμα έρχεται μετά από δικαστική απόφαση του Απριλίου 2026, η οποία, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που έχουν δει το φως, δικαιώνει τον σεΐχη Σαΐντ στο σκέλος της επιμέλειας και ανοίγει τον δρόμο για την εκτέλεση της απόφασης. Η Τζαβάντλι, ωστόσο, υποστηρίζει ότι υπήρχε προηγούμενη νομική συμφωνία, βάσει της οποίας μπορούσε να κρατήσει τα παιδιά κοντά της.

Η νέα δραματική έκκληση

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, η Τζαβάντλι εμφανίζεται εμφανώς ταραγμένη και υποστηρίζει ότι δέχεται ταυτόχρονα προειδοποιήσεις ασφαλείας λόγω της κατάστασης στην περιοχή και ειδοποιήσεις από τα δικαστήρια του Ντουμπάι για την παράδοση των παιδιών της. Όπως περιγράφει, φοβάται ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρεθεί αντιμέτωπη με αστυνομική επέμβαση στο σπίτι της. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποδίδονται στη δική της πλευρά και, με βάση τις πηγές που εντοπίστηκαν, δεν συνοδεύονται από δημόσια απάντηση των αρχών των ΗΑΕ στο ίδιο επίπεδο λεπτομέρειας.

Dubai royal’s ex-wife sobs as she reveals he’s won custody battle over their three daughters and court has ordered police to ‘snatch’ her children using ‘coercive force’ https://t.co/oFwD9g7OLQ — Daily Mail (@DailyMail) April 10, 2026

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η δικαστική απόφαση προβλέπει ότι πρέπει να «επιστρέψει την επιμέλεια» των παιδιών στον πατέρα τους, με αναφορά ακόμη και σε δυνατότητα χρήσης αναγκαστικής ισχύος εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Αυτή η εξέλιξη είναι που τροφοδότησε και τη δημόσια έκκλησή της, σε μια υπόθεση που έχει ήδη αποκτήσει διεθνή προβολή.

Μια σύγκρουση που κρατά χρόνια

Η αντιδικία ανάμεσα στους δύο πρώην συζύγους δεν είναι καινούργια. Οι διαθέσιμες πηγές αναφέρουν ότι μετά το διαζύγιό τους το 2019, η Τζαβάντλι και ο σεΐχης Σαΐντ βρέθηκαν σε μια μακρά και σκληρή διαμάχη για το πού και με ποιον θα ζουν οι τρεις κόρες τους. Κατά καιρούς, και οι δύο πλευρές έχουν κατηγορήσει η μία την άλλη για παραβίαση των συμφωνιών επιμέλειας ή ακόμη και για «απαγωγή» των παιδιών.

Σε παλαιότερη κάλυψη του BBC, που αναφέρεται δευτερογενώς από άλλες πηγές, η ίδια είχε ήδη εκφράσει φόβους για πιθανή σύλληψή της εξαιτίας αυτής της δικαστικής διαμάχης. Αυτό δείχνει ότι η σημερινή της έκκληση δεν εμφανίζεται ξαφνικά, αλλά αποτελεί συνέχεια μιας διαρκώς κλιμακούμενης αντιπαράθεσης.

Οι καταγγελίες της ίδιας και η θέση του πρώην συζύγου

Η Τζαβάντλι έχει κατά καιρούς κατηγορήσει τον πρώην σύζυγό της για συμπεριφορές που, όπως υποστηρίζει, προκάλεσαν ψυχική πίεση και αναστάτωση στα παιδιά. Από την άλλη, ο σεΐχης Σαΐντ, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα δικαστικά στοιχεία που επικαλούνται βρετανικά μέσα, υποστηρίζει ότι η πρώην σύζυγός του αρνείται να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις των δικαστηρίων και επιχειρεί να κρατήσει τα παιδιά μακριά του. Αυτές οι αλληλοκατηγορίες παραμένουν στον πυρήνα της διαμάχης και αποτυπώνουν το πόσο βαθιά έχει οξυνθεί η σύγκρουση.

Ο δικηγόρος της, Ντέιβιντ Χέιγκ, υποστηρίζει επίσης ότι η πελάτισσά του ζει ουσιαστικά εγκλωβισμένη στο σπίτι της εδώ και μήνες, φοβούμενη ότι μπορεί να συλληφθεί λόγω ενταλμάτων ή απαγορεύσεων εξόδου. Οι ισχυρισμοί αυτοί προέρχονται από τη νομική της πλευρά και δεν επιβεβαιώνονται ανεξάρτητα από επίσημη δημόσια τοποθέτηση των αρχών στο υλικό που βρέθηκε.

Μια υπόθεση που ξαναφέρνει στο προσκήνιο το Ντουμπάι

Η υπόθεση της Τζαβάντλι έρχεται να προστεθεί σε μια αλυσίδα υποθέσεων που έχουν προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον γύρω από γυναίκες συνδεδεμένες με την άρχουσα οικογένεια του Ντουμπάι, όπως οι περιπτώσεις της πριγκίπισσας Χάγια και της πριγκίπισσας Λατίφα. Η σύγκριση δεν σημαίνει ότι οι υποθέσεις είναι ίδιες, αλλά εξηγεί γιατί κάθε νέα δημόσια καταγγελία σε αυτό το περιβάλλον αποκτά γρήγορα ευρύτερη δημοσιότητα. Αυτή είναι εύλογη δημοσιογραφική εκτίμηση με βάση το ιστορικό διεθνούς κάλυψης παρόμοιων υποθέσεων.

Για την ώρα, το μόνο βέβαιο είναι ότι η δικαστική και προσωπική σύγκρουση έχει περάσει σε νέα φάση και ότι η Τζαβάντλι επέλεξε να μετατρέψει τον φόβο της σε δημόσια έκκληση. Το αν αυτή η κίνηση θα επηρεάσει την εξέλιξη της υπόθεσης, μένει να φανεί.

