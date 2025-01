Ντουέιν Τζόνσον: 17 +1 πράγματα που δεν γνωρίζετε για τον «Τhe Rock»

Ο Ντουέιν Τζόνσον, γνωστός ευρέως ως «The Rock», είναι Αμερικανός ηθοποιός, τραγουδιστής, παραγωγός, πρώην ποδοσφαιριστής του καναδικού και αμερικανικού ποδοσφαίρου και πρώην επαγγελματίας παλαιστής.

Ο Ντουέιν Τζονσον αγωνίστηκε στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Πάλης (WWF, αργότερα WWE) για οκτώ χρόνια, προτού ακολουθήσει καριέρα ηθοποιού.

Οι ταινίες του έχουν αποφέρει κέρδη πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική και πάνω από 10,5 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Κατέχει τόσο την αμερικανική όσο και την καναδική υπηκοότητα, ωστόσο, κατάγεται από την Σαμόα.

Ας δούμε μαζί ορισμένα συναρπαστικά πράγματα που ίσως δεν ξέρετε για τον αγαπημένο ηθοποιό.

Ο Ντουέιν Ντάγκλας Τζόνσον (Dwayne Douglas Johnson), όπως είναι το πλήρες όνομα του, γεννήθηκε στις 2 Μαΐου 1972 στο Hayward της Καλιφόρνια των Η.Π.Α.

Ο Τζόνσον πέρασε μερικά από τα παιδικά του χρόνια μεγαλώνοντας στη Νέα Ζηλανδία με την οικογένεια της μητέρας του. Φοίτησε στο δημοτικό σχολείο Ρίτσμοντ Ρόουντ στο Γκρέι Λιν.

Πριν συμπληρώσει ακόμα τα 17 χρόνια του, συνελήφθη αρκετές φορές για κλοπές και τσακωμούς.

Ο Ντουέιν Τζόνσον έχει ύψος 1.96 εκ. Όταν ήταν στο γυμνάσιο, ήταν 1.93 εκ. και ζύγιζε 102 κιλά. Αρκετοί από τους συμμαθητές του νόμιζαν ότι ήταν… μυστικός αστυνομικός.

Τόσο ο πατέρας του, όσο και ο παππούς του ήταν επαγγελματίες παλαιστές και η γιαγιά του ήταν πρωτοπόρος του Polynesian Pro Wrestling.

Αρχικά, ο Τζόνσον ήθελε να εργαστεί για το FBI, γι’ αυτό και σπούδασε εγκληματολογία σε πανεπιστήμιο στο Μαϊάμι της Φλόριντα (ΗΠΑ).

Ο Τζόνσον έκανε το ντεμπούτο του ως επαγγελματίας παλαιστής στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Πάλης (WWF) το 1996 με το όνομα «Rocky Maivia». Αυτό το όνομα ήταν ένας συνδυασμός του ονόματος του πατέρα του, Rocky, και του επωνύμου του παππού του, Maivia.

Τον Μάρτιο του 1997, άλλαξε το ψευδώνυμο σε «The Rock» (Ο Βράχος), ενώ την ίδια χρονιά τραυματίστηκε στο πόδι.

O Ντουέιν Τζόνσον έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο συμμετέχοντας στην ταινία «Η Μούμια Επιστρέφει» (2001)

Ωστόσο, ο πρώτος πρωταγωνιστικός του ρόλος ήταν στην spin- off ταινία «Ο βασιλιάς Σκορπιός» (2002). Το ποσό που έλαβε ήταν 5,5 εκατομμύρια δολάρια, καταφέρνοντας να κερδίσει μια θέση στο βιβλίο των Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες ως ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός.

Το 2000 ο Dwayne δημοσίευσε την αυτοβιογραφία του με τίτλο «The Rock Says… » που έγραψε μαζί με τον Joe Layden. To βιβλίο παρέμεινε νούμερο 1 στη λίστα των New York Times Best Seller για αρκετές εβδομάδες.

Το 2003 ο Τζόνσον έκανε ένα τατουάζ που εκτείνεται από το στήθος μέχρι το αριστερό του χέρι. Το τατουάζ βασίζεται στο «Pe’a», το οποίο είναι ένα παραδοσιακό στυλ τατουάζ στην κουλτούρα της Σαμόα. Το τατουάζ του Τζόνσον χρειάστηκε 60 ώρες για να ολοκληρωθεί και αφηγείται μια ιστορία της οικογένειας του, καθώς είναι μισός από τη Σαμόα.

Το Ίδρυμα Dwayne Johnson Rock ιδρύθηκε το 2006. Το φιλανθρωπικό ίδρυμα εστιάζει σε παιδιά που πάσχουν από ανίατες ασθένειες.

Το 2012 ο Johnson ίδρυσε τη δική του εταιρεία παραγωγής που ονομάζεται «Seven Bucks Productions». Το όνομα προέρχεται από το χρηματικό ποσό που είχε στο πορτοφόλι του όταν «κόπηκε» από το καναδικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

Ο κασκαντέρ του Τζόνσον είναι ο ξάδερφος του, Τανοάι Ριντ, με τον οποίο συνεργάζονται για περισσότερα από 15 χρόνια. Έχουν συγγένεια μέσω των προπαππούδων τους.

Η καθαρή αξία του Dwayne Johnson εκτιμάται σε 280 εκατομμύρια δολάρια.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2017, ο ηθοποιός απέκτησε το δικό του αστέρι στο περίφημο Walk of Fame στο Χόλιγουντ.

Το 2019 ο Τζόνσον συμπεριλήφθηκε στη λίστα των 100 πιο επιδραστικών ανθρώπων στον κόσμο από το περιοδικό Time.

