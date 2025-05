Ντροπή σε όλους! Στη Γάζα τέσσερις νεκροί και χιλιάδες απελπισμένοι για φαγητό εισέβαλαν στην αποθήκη Αλ-Γκαφάρι ΒΙΝΤΕΟ

Τι κάνει η διεθνής κοινότητα; Απλώς παρακολουθεί. Τώρα είχαμε ένα τεράστιο πλήθος απελπισμένων ανθρώπων εισέβαλε την Πέμπτη σε αποθήκη τροφίμων στο κέντρο της Γάζας, ανέφερε το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ, ενώ η κατάσταση για τον πληθυσμό της Λωρίδας εξακολουθεί να είναι οριακή.

Είχαμε πλάνα, που έδειχναν χιλιάδες ανθρώπους να εισβάλουν στην αποθήκη Αλ-Γκαφάρι στην Ντέιρ-αλ-Μπαλάχ και να παίρνουν σάκους με αλεύρι και χαρτοκιβώτια με τρόφιμα.

Πλέον ακούγονται και πυροβολισμοί, αλλά δεν είναι σαφές από πού προέρχονταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς και άλλοι δύο ποδοπατήθηκαν ενώ πολλοί έχουν τραυματιστεί στο περιστατικό.

Hospital officials said four people died – two were crushed and two shot – after crowds of desperate Palestinians broke into a World Food Program warehouse in Gaza to get food. Limited aid deliveries have resumed, following a nearly three-month Israeli blockade. pic.twitter.com/Xr81rWTE4Z

— DW News (@dwnews) May 29, 2025