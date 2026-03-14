Νύχτα επιθέσεων στη Ρωσία με στόχο μεταφορές και καύσιμα

Παρά το γεγονός ότι τα βλέμματα των τελευταίων ημερών είναι στραμμένα κυρίως στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και νέα πλήγματα να καταγράφονται μέσα στη νύχτα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ουκρανικά drones έπληξαν εγκαταστάσεις στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο ένα διυλιστήριο πετρελαίου και το λιμάνι του Καυκάσου. Από τις επιθέσεις προκλήθηκαν τραυματισμοί και υλικές ζημιές.

Όπως ανέφεραν οι αρχές της περιοχής μέσω Telegram, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό στο λιμάνι του Καυκάσου, που βρίσκεται στα Στενά του Κερτς, απέναντι από την Κριμαία. Το συγκεκριμένο σημείο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς εξυπηρετεί μεταφορές σιτηρών και υγραερίου.

⚡️Im Krasnodar-Kraj in Russland ist nach einer Drohnenattacke ein Feuer im Afipsky-Ölraffinerie ausgebrochen.https://t.co/PaBdYEjb5a pic.twitter.com/BA75YFGfqs — Konstanze Hoffmann (@KonstanzeHoffm1) March 13, 2026

Στην ίδια ενημέρωση επισημαίνεται ότι από το πλήγμα καταστράφηκαν ένα πλοιάριο γενικής χρήσης, καθώς και τμήμα του συγκροτήματος της προβλήτας.

Ukrainian drones have hit the Afipsky oil refinery in Russia’s Krasnodar region. #Russia pic.twitter.com/umcZYjZnXp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 13, 2026

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, οι τοπικές αρχές γνωστοποίησαν ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι, έπειτα από επίθεση drone στην εγκατάσταση.

Την ίδια ώρα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι συνολικά 87 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τη Μόσχα, 31 από αυτά εντοπίστηκαν πάνω από την Αζοφική Θάλασσα και 16 πάνω από την περιοχή του Κρασνοντάρ.

