Νύχτα επιθέσεων στη Ρωσία με στόχο μεταφορές και καύσιμα

Η περιοχή του Κρασνοντάρ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο επιθέσεων, με τραυματίες, ζημιές σε υποδομές και δεκάδες αναχαιτίσεις drones από τη ρωσική αεράμυνα.

14 Μαρ. 2026 13:47
Pelop News

Παρά το γεγονός ότι τα βλέμματα των τελευταίων ημερών είναι στραμμένα κυρίως στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και νέα πλήγματα να καταγράφονται μέσα στη νύχτα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ουκρανικά drones έπληξαν εγκαταστάσεις στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο ένα διυλιστήριο πετρελαίου και το λιμάνι του Καυκάσου. Από τις επιθέσεις προκλήθηκαν τραυματισμοί και υλικές ζημιές.

Όπως ανέφεραν οι αρχές της περιοχής μέσω Telegram, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό στο λιμάνι του Καυκάσου, που βρίσκεται στα Στενά του Κερτς, απέναντι από την Κριμαία. Το συγκεκριμένο σημείο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς εξυπηρετεί μεταφορές σιτηρών και υγραερίου.

Στην ίδια ενημέρωση επισημαίνεται ότι από το πλήγμα καταστράφηκαν ένα πλοιάριο γενικής χρήσης, καθώς και τμήμα του συγκροτήματος της προβλήτας.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, οι τοπικές αρχές γνωστοποίησαν ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι, έπειτα από επίθεση drone στην εγκατάσταση.

Την ίδια ώρα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι συνολικά 87 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τη Μόσχα, 31 από αυτά εντοπίστηκαν πάνω από την Αζοφική Θάλασσα και 16 πάνω από την περιοχή του Κρασνοντάρ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:51 Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή-οπλοχρησία στον 23χρονο που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 20χρονο
13:50 Ξυπνάς εξαντλημένος; Τι δείχνει μελέτη για ύπνο, πρωινό και άσκηση
13:47 Νύχτα επιθέσεων στη Ρωσία με στόχο μεταφορές και καύσιμα
13:42 Η ΑΑΔΕ αλλάζει πρόσωπο ως το 2029: περισσότερη τεχνολογία, πιο στενοί έλεγχοι, νέοι κανόνες εξυπηρέτησης
13:40 Φωτιά στην Κεφαλονιά: Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα
13:33 Σύλληψη 42χρονου στο Ρέθυμνο, που είχε στην κατοχή του περισσότερα από 75 κιλά κάνναβης
13:26 Τι σημαίνει για την Ελλάδα το φαινόμενο El Niño και πόσο θα μας επηρεάσει
13:22 Ιράν προς ΗΑΕ: «Νόμιμοι στόχοι» αμερικανικές υποδομές μετά τα πλήγματα στο Kharg
13:13 «Είχε δόλο, ήθελε να σκοτώσει», δήλωση που σοκάρει για τη δολοφονία του 20χρονου από τον 23χρονο στη Θεσσαλονίκη, ΒΙΝΤΕΟ
13:11 Μακρόν προς Ισραήλ και Λίβανο: Πρόταση για απευθείας συνομιλίες στο Παρίσι
12:57 Δεκάδες συλλήψεις στο Αμπού Ντάμπι για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που αφορούν στον πόλεμο στο Ιράν
12:48 Έφοδος της Αστυνομίας σε καταυλισμό στη Γαστούνη, κατασχέθηκαν αλυσοπρίονα και χαρτοκοπτικό μηχάνημα
12:39 Πάτρα, Κ. Αχαΐα, Αγρίνιο και Κατοχή: Συλλήψεις για ναρκωτικά, οπλοκατοχή, ληστεία
12:36 «Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μπορούν να εμπιστεύονται τις Ένοπλες Δυνάμεις στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε», το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη
12:24 Τον έριξαν στο έδαφος και του αφαίρεσαν 200 ευρώ, δύο άνδρες στην Αμαλιάδα λήστεψαν ηλικιωμένο
12:17 Θεσσαλονίκη: Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας για τη μεταγωγή στα δικαστήρια του 23χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονία του 20χρονου, ΒΙΝΤΕΟ
12:10 Ληστεία, εμπρησμός και κλοπή αυτοκινήτου στην Ηλεία, συλλήψεις των κατηγορουμένων
12:00 Στα άκρα η κόντρα: Διχασμένη παρουσιάζεται η ΟΝΝΕΔ Αχαΐας μετά τις τελευταίες εξελίξεις
11:48 Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο 400.000 απόφοιτοι ΤΕΙ θα αποκτήσουν ισότιμα πτυχία με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα
11:36 Αυτό είναι το ελληνικό δεξαμενόπλοιο που χτυπήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, τι ανακοίνωσε η πλοιοκτήτρια εταιρεία και για ποιον λόγο;
