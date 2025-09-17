Νυχτερινές κοπές, παράνομη εμπορία: Σαρώθηκε κύκλωμα λαθροϋλοτομίας στην Αρέθουσα

Μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά εντοπίστηκε σε δασική περιοχή της Αρέθουσας, όπου 65χρονος συνελήφθη για παράνομη υλοτομία, ενώ κατηγορούνται ακόμη δύο άτομα με «βαρύ» παρελθόν.

Νυχτερινές κοπές, παράνομη εμπορία: Σαρώθηκε κύκλωμα λαθροϋλοτομίας στην Αρέθουσα
17 Σεπ. 2025 11:35
Pelop News

Για παράνομη υλοτομία με σκοπό την εμπορία ξυλείας συνελήφθη στην Αρέθουσα Θεσσαλονίκης ένας 65χρονος, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη δύο άνδρες, 62 και 49 ετών. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 62χρονος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς και σχετικό ποινικό παρελθόν.

Οι τρεις άνδρες φέρονται να προχωρούσαν συστηματικά σε υλοτομία στο δάσος της Αρέθουσας, στον δήμο Βόλβης. Ο 62χρονος, με τη βοήθεια κατά διαστήματα του 65χρονου, έκοβε καθημερινά δέντρα, τα οποία αποθήκευε προσωρινά στην πλαγιά. Τις νυχτερινές ώρες, για να μην εντοπιστεί, μετέφερε τους κορμούς με φορτηγό συγγενικού του προσώπου σε ιδιόκτητο χώρο. Εκεί, μαζί με τον 49χρονο συνεργό του, τεμάχιζαν και διέθεταν την ξυλεία προς πώληση.

Από τις ενέργειες αυτές, όπως σημειώνει η αστυνομία, αποψιλώθηκε πλαγιά του βουνού, προκαλώντας μη αναστρέψιμη οικολογική καταστροφή και σοβαρή υποβάθμιση του δασικού περιβάλλοντος. Την εκτίμηση για το μέγεθος της ζημιάς παρείχε η δασάρχης Σταυρού, η οποία διαπίστωσε κακουργηματική παράβαση της δασικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν το φορτηγό που χρησιμοποιούσαν, αλυσοπρίονο, εργαλεία και κινητό τηλέφωνο, ενώ δεσμεύτηκαν περίπου τρεις τόνοι ξυλείας.

Ο 65χρονος που συνελήφθη οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο συγκατηγορουμένων του.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:22 «Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 37 του χρόνια ο Παναγιώτης Νικολούτσος ΦΩΤΟ
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
18:59 Οριστικά στη Νέα Υόρκη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Πότε θα γίνει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ