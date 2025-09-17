Νυχτερινές κοπές, παράνομη εμπορία: Σαρώθηκε κύκλωμα λαθροϋλοτομίας στην Αρέθουσα

Για παράνομη υλοτομία με σκοπό την εμπορία ξυλείας συνελήφθη στην Αρέθουσα Θεσσαλονίκης ένας 65χρονος, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη δύο άνδρες, 62 και 49 ετών. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 62χρονος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς και σχετικό ποινικό παρελθόν.

Οι τρεις άνδρες φέρονται να προχωρούσαν συστηματικά σε υλοτομία στο δάσος της Αρέθουσας, στον δήμο Βόλβης. Ο 62χρονος, με τη βοήθεια κατά διαστήματα του 65χρονου, έκοβε καθημερινά δέντρα, τα οποία αποθήκευε προσωρινά στην πλαγιά. Τις νυχτερινές ώρες, για να μην εντοπιστεί, μετέφερε τους κορμούς με φορτηγό συγγενικού του προσώπου σε ιδιόκτητο χώρο. Εκεί, μαζί με τον 49χρονο συνεργό του, τεμάχιζαν και διέθεταν την ξυλεία προς πώληση.

Από τις ενέργειες αυτές, όπως σημειώνει η αστυνομία, αποψιλώθηκε πλαγιά του βουνού, προκαλώντας μη αναστρέψιμη οικολογική καταστροφή και σοβαρή υποβάθμιση του δασικού περιβάλλοντος. Την εκτίμηση για το μέγεθος της ζημιάς παρείχε η δασάρχης Σταυρού, η οποία διαπίστωσε κακουργηματική παράβαση της δασικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν το φορτηγό που χρησιμοποιούσαν, αλυσοπρίονο, εργαλεία και κινητό τηλέφωνο, ενώ δεσμεύτηκαν περίπου τρεις τόνοι ξυλείας.

Ο 65χρονος που συνελήφθη οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο συγκατηγορουμένων του.

