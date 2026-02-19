Νυχτερινές περιπολίες ξανά στο Αίγιο: Πρώτη ενίσχυση μετά τα δημοσιεύματα της «Π» και τις πιέσεις συνδικαλιστών

Το δημοσίευμα της εφημερίδας «Πελοπόννησος», οι επίμονες παρεμβάσεις της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, αλλά κυρίως η ίδια η πραγματικότητα που βίωναν καθημερινά οι πολίτες, φαίνεται πως έφεραν έστω και εν μέρει, αποτέλεσμα.

Το Αίγιο αποκτά και πάλι νυχτερινές περιπολίες, σε μια προσπάθεια να καλυφθεί το κενό αστυνόμευσης που είχε δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες. Δεν πέρασαν πολλές ημέρες από το ρεπορτάζ της «Π» για τις ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό στην Αιγιάλεια και την έντονη παρέμβαση των συνδικαλιστικών εκπροσώπων των αστυνομικών, και η ΟΠΚΕ Αιγίου απέκτησε μόνιμο χαρακτήρα.

Τέσσερις αστυνομικοί στελεχώνουν πλέον σταθερά την ομάδα, γεγονός που επιτρέπει έναν καλύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό και πιο στοχευμένες παρεμβάσεις.

Η εξέλιξη αυτή έδωσε τη δυνατότητα στους διοικητές των υπηρεσιών να επαναφέρουν σε πλήρη ανάπτυξη τη νυχτερινή περιπολία της Αμεσης Δράσης. Μέχρι πρότινος, οι περιορισμένες δυνάμεις δεν επέτρεπαν τη σταθερή παρουσία περιπολικών κατά τις βραδινές ώρες, με αποτέλεσμα να ενισχύεται το αίσθημα ανασφάλειας. Η επαναφορά των περιπολιών τη νύχτα θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς οι περισσότερες σοβαρές παραβατικές ενέργειες καταγράφονται μετά τη δύση του ηλίου. Είχε προηγηθεί, άλλωστε, η κινηματογραφική διάρρηξη σε κεντρικό κοσμηματοπωλείο του Αιγίου. Το περιστατικό ανέδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τα κενά στην επιτήρηση της πόλης όταν πέφτει το σκοτάδι. Η υπόθεση προκάλεσε έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και άσκησε πρόσθετη πίεση προς κάθε κατεύθυνση για άμεσες λύσεις.

Εμποροι της περιοχής, αλλά και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου, Γιώργος Μπέσκος, προχώρησαν σε επιστολές και παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους φορείς, ζητώντας ουσιαστική ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας. Το κλίμα που διαμορφωνόταν ήταν σαφές: η πόλη δεν μπορούσε να παραμείνει χωρίς επαρκή αστυνόμευση τις νυχτερινές ώρες. Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας είχε εδώ και καιρό επισημάνει το πρόβλημα, κάνοντας λόγο για σημαντική απόκλιση ανάμεσα στο οργανόγραμμα και στην πραγματική δύναμη που υπηρετεί στην Αιγιάλεια. Με ανακοινώσεις και συναντήσεις, ζητούσε την άμεση ενίσχυση των υπηρεσιών, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση δεν ήταν βιώσιμη.

Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι στον Νομό Αχαΐας θα τοποθετηθούν περισσότεροι από 20 αστυνομικοί μέσω των έκτακτων μεταθέσεων. Η νέα δύναμη αναμένεται να παρουσιαστεί στα τέλη του καλοκαιριού. Ωστόσο, η ενίσχυση που δόθηκε άμεσα στο Αίγιο προήλθε για ακόμη μία φορά «εκ των έσω». Αυτό σημαίνει ότι οι αστυνομικοί που στελεχώνουν πλέον σταθερά την ΟΠΚΕ μετακινήθηκαν από άλλες υπηρεσίες της ίδιας Διεύθυνσης. Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο το πρόβλημα μεταφέρεται απλώς από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Για τον λόγο αυτό, η Ενωση συνεχίζει να ζητά αποσπάσεις αστυνομικών από άλλες περιοχές της χώρας, ώστε να καλυφθούν τα κενά χωρίς να αποδυναμωθούν άλλες κρίσιμες υπηρεσίες.

Σε κάθε περίπτωση, η επαναφορά των νυχτερινών περιπολιών στο Αίγιο αποτελεί μια πρώτη, ουσιαστική ανάσα για την τοπική κοινωνία. Το στοίχημα πλέον είναι η ενίσχυση να αποκτήσει μόνιμο και επαρκή χαρακτήρα, ώστε να κλείσει η ψαλίδα ανάμεσα στο οργανόγραμμα και στη σκληρή καθημερινότητα που καλούνται να διαχειριστούν οι αστυνομικοί προς όφελος των πολιτών.

