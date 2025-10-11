Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φ. Τσιμιγκάτος»: «Κέρδισε και φέτος το στοίχημα»-Δείτε τους νικητές  

11 Οκτ. 2025 22:20
Pelop News

Η Πάτρα κέρδισε και φέτος το «στοίχημα» με τον 4ο νυχτερινό Ημιμαραθωνιο «Φάνης Τσιμιγκάτος» ο οποίος ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, καθώς περισσότεροι από 3.000 δρομείς έδειξαν τι μπορεί να κάνει η πόλη όταν ενωθούν δυνάμεις με φόντο το παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Μικροί και μεγάλοι, πρωτάρηδες και πρωταθλητές έγιναν όλοι μια μεγάλη παρέα που έτρεξε, συγκινήθηκε, χαμογέλασε και έδειξε ότι η πόλη έχει τεράστια δυνατότητες.

Πίσω από κάθε χιλιόμετρο υπήρξε τεράστια προσπάθεια από τους ανθρώπους της διοργάνωσης, τους εθελοντές, οι φορείς και οι υπηρεσίες που φρόντισαν για την ασφάλεια, την οργάνωση και την ομαλή ροή.

Ξεχωριστή στιγμή η παρουσία δυο Ιταλών δρομέων, της Benedetta Coliva και του stefano cezere οι οποίοι ήρθαν με δικά τους έξοδα από την γειτονική χώρα για να τρέξουν.

Για την ιστορία νικητές στο αγώνα του Ημιμαραθωνίου ήταν οι εξής:

21 ΧΛΜ – Άνδρες

1ος – Κώστας Σταμούλης – 1:07:36

2ος – Νίκος Σταμούλης – 1:07:57

3ος – Νικόδημος Νικολακέας – 1:08:35

21 ΧΛΜ – Γυναίκες

1η – Benedetta Coliva – 1:16:33

2η – Αικατερίνη Κούτλη – 1:16:58

3η – Παναγιώτα Βλαχάκη – 1:17:27

 

5 ΧΛΜ – Άνδρες

1ος – Aνδρέας Γεωργίου – Αθηνόδωρος – 14.48.04.

2ος — Νέστορας Κολλιός – 14.53.03

3ος — Κώστας Βεδουράς – 15.06.56

5 ΧΛΜ – Γυναίκες

1η – Ανθή Κυριακοπούλου – Παναθηναϊκός – 16.37.05

2η — Ιουλιάνα Ρούσσου – Ηλιούπολη – 16.59.02

3η — Ανθή Αγγελάτου – Πέλοπας Πατρών – 18.23.08.

 
