NYT: Τραυματισμένος στα πόδια ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Επιμένει η Τεχεράνη ότι είναι σώος

Νέα ερωτήματα για την κατάσταση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, καθώς δημοσίευμα των New York Times αναφέρει ότι έχει τραυματιστεί, την ώρα που ιρανικές πλευρές διαβεβαιώνουν πως βρίσκεται ασφαλής και εκτός κινδύνου.

NYT: Τραυματισμένος στα πόδια ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Επιμένει η Τεχεράνη ότι είναι σώος
11 Μαρ. 2026 9:39
Pelop News

Συνεχίζεται η αβεβαιότητα γύρω από την κατάσταση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, με νέες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τραυματισμό του, ενώ από την ιρανική πλευρά μεταδίδεται ότι είναι σώος και ασφαλής. Η υπόθεση τροφοδοτείται και από το γεγονός ότι ο ίδιος παραμένει εκτός δημόσιας θέασης, κάτι που έχει ενισχύσει τις εικασίες για την υγεία και το πού βρίσκεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αποδίδονται στους New York Times και αναπαράγονται από την Irish Times, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φέρεται να έχει υποστεί τραυματισμούς, μεταξύ αυτών και στα πόδια, από τις πρώτες ημέρες του πολέμου. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρεται ότι παραμένει σε ασφαλές σημείο, με περιορισμένη επικοινωνία, αλλά σε κατάσταση εγρήγορσης.

Την ίδια ώρα, ο Γιούσεφ Πεζεσκιάν, γιος του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν και κυβερνητικός σύμβουλος, ανέφερε μέσω Telegram ότι ζήτησε πληροφορίες από πρόσωπα με διασυνδέσεις και ενημερώθηκε πως ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «δόξα τω Θεώ σώος και ασφαλής». Αντίστοιχες αναφορές αναπαράχθηκαν και από διεθνή μέσα.

Το Reuters είχε ήδη επισημάνει ότι η παρατεταμένη σιωπή του νέου ανώτατου ηγέτη, λίγο μετά την ανάδειξή του, είχε πυροδοτήσει ερωτήματα και εσωτερικές ανησυχίες, ενώ συνέδεε αυτή την απουσία με φήμες περί τραυματισμού από τις επιθέσεις που ακολούθησαν την έναρξη της σύγκρουσης.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη και πλήρης ενημέρωση για τη φύση ή τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, ούτε έχει υπάρξει δημόσια εμφάνισή του που να κλείνει οριστικά τη συζήτηση. Έτσι, το θολό τοπίο γύρω από την κατάστασή του εξακολουθεί να τροφοδοτεί νέα σενάρια και πολιτική ένταση στο εσωτερικό και εκτός Ιράν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
