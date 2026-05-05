Ο 28χρονος διανομέας είχε κάνει τουλάχιστον 7 επιθέσεις με πέτρες σε Κηφισιά, Εκάλη και Νέα Ερυθραία

Σημαντικά μεγαλύτερο εύρος φαίνεται πως είχε η δράση του 28χρονου αλλοδαπού διανομέα που συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, το τελευταίο δεκαπενθήμερο είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον επτά επιθέσεις με πέτρες σε Κηφισιά, Εκάλη και Νέα Ερυθραία. Η υπόθεση, που αρχικά έμοιαζε με ένα ακόμη βίαιο επεισόδιο, εξελίσσεται πλέον σε οργανωμένη σειρά επιθέσεων με κοινό τρόπο δράσης και επαναλαμβανόμενη στόχευση.

Κατά την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 28χρονος ταυτοποιήθηκε έπειτα από προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς και συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας 4 Μαΐου 2026 στη Νέα Ερυθραία, ύστερα από συνεργασία της συγκεκριμένης υπηρεσίας με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Πώς χτυπούσε

Το στοιχείο που κάνει την υπόθεση ακόμη πιο βαριά είναι ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, δρούσε ο κατηγορούμενος. Κινούμενος κυρίως απογευματινές και βραδινές ώρες με δίκυκλο που χρησιμοποιούσε ως διανομέας, προσέγγιζε πεζούς ή σταθμευμένα οχήματα σε Εκάλη και Νέα Ερυθραία και προχωρούσε σε ρίψεις πετρών, προκαλώντας τραυματισμούς και φθορές. Για να δυσχεράνει την αναγνώρισή του, φορούσε προστατευτικό κράνος.

Αυτό είναι και το στοιχείο που δείχνει ότι η δράση του δεν ήταν σπασμωδική ή τυχαία. Η χρήση δικύκλου, οι επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις στις ίδιες περίπου περιοχές, η κάλυψη του προσώπου με κράνος και οι πολλαπλές επιθέσεις μέσα στο ίδιο διάστημα συνθέτουν μια εικόνα μεθοδικότητας, που πλέον βαραίνει καθοριστικά τη δικογραφία.

Τραυμάτισε και ανήλικη

Ανάμεσα στα πιο σοβαρά στοιχεία που αναδείχθηκαν είναι και το γεγονός ότι, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, σε μία από τις επιθέσεις ο 28χρονος τραυμάτισε και ανήλικη. Παράλληλα, όπως προέκυψε, δεν περιοριζόταν σε ένα μόνο περιστατικό την ημέρα, αλλά προχωρούσε σε πολλαπλές επιθέσεις μέσα στο ίδιο 24ωρο, εντείνοντας την ανησυχία στις περιοχές όπου δρούσε.

Αυτό ακριβώς είναι που δίνει στην υπόθεση ιδιαίτερη κοινωνική βαρύτητα. Δεν μιλάμε μόνο για φθορές ή για μεμονωμένες επιθέσεις εκτός ελέγχου, αλλά για μια αλληλουχία βίαιων ενεργειών σε κατοικημένες περιοχές, με θύματα πεζούς και με ανήλικη ανάμεσα στους τραυματισμένους.

Τι κατασχέθηκε και τι ακολουθεί

Η αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση του δικύκλου και του κράνους που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο 28χρονος κατά την τέλεση των επιθέσεων, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Παράλληλα, έχει ήδη γνωστοποιηθεί ότι ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης έδωσε εντολή στις υπηρεσίες του υπουργείου να εξετάσουν την άρση του καθεστώτος νομιμότητάς του.

Με τα έως τώρα δεδομένα, η υπόθεση φαίνεται πως δεν κλείνει στη σύλληψη, αλλά ανοίγει νέο κύκλο έρευνας για το πλήρες εύρος της δράσης του, καθώς η αστυνομική προανάκριση εξετάζει αν υπάρχουν και άλλα περιστατικά που δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί επίσημα στη δικογραφία.

