Ο 4ος Ημιμαραθώνιος είναι εδώ, περισσότεροι από 6.000 δρομείς στην Πάτρα

Η project manager του 4ου διεθνή Ημιμαραθωνίου Πάτρας Μάγδα Οικονόμου και ο εμπορικός διευθυντής της εφημερίδας “Πελοπόννησος” Σπύρος Γουδέβενος μίλησαν στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή “Εντός – Εκτός Έδρας” με τον Προκόπη Κόγκο, παρουσιάζοντας όλες τις λεπτομέρειες της διοργάνωσης που θα γίνει την Κυριακή 29 Μαρτίου, την αύξηση των συμμετοχών και τις φετινές αλλαγές!

Πρόγραμμα Αγώνων:

08:30 HOKA Ημιμαραθώνιος (21 χλμ.)

10:45 Coffee Island Δρόμος 10 χλμ.

12:05 PwC Δρομος 5 χλμ. / Εταιρικός Αγώνας 5 χλμ (μόνο ομαδικές εγγραφές) / Μαθητικός Αγώνας 5 χλμ (μόνο ομαδικές εγγραφές)

13:15 Affidea Παιδικός Αγώνας 1χλμ.

14:00 Αγώνας ΑΜΕΑ 200μ

Διαδρομές & Εκκινήσεις:

Όλοι οι αγώνες ξεκινούν από την αψίδα στο πάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου, ακολουθούν την οδό Κορίνθου και τερματίζουν στην αψίδα της Μαιζώνος. Η επίπεδη διαδρομή και η εντυπωσιακή ευθεία τερματισμού υπόσχονται υψηλές επιδόσεις και μοναδικές στιγμές! ✨

Pasta Party – Παραμονή Αγώνων (Σάββατο 19:00):

Μουσική, διασκέδαση και τεχνική ενημέρωση για τους δρομείς από τον τεχνικό διευθυντή. Με τη στήριξη του Fakalos Catering, η πλατεία Γεωργίου γίνεται το απόλυτο σημείο συγκέντρωσης πριν τον μεγάλο αγώνα!

Χορηγοί & Φορείς:

Η διοργάνωση στηρίζεται κατά 99% από ιδιωτικές χορηγίες, με βασικούς υποστηρικτές:

Ημιμαραθώνιος (21 χλμ.): HOKA

Αγώνας 10 χλμ.: Coffee Island

Αγώνας 5 χλμ.: PwC

Τοπικές επιχειρήσεις: πάνω από 30 συμμετέχουν με προϊόντα ή υπηρεσίες

Δήμος Πατρέων, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ΟΛΠΑ, ΚΤΕΛ, Εμπορικοί Σύλλογοι, Όμιλος Εφημερίδας Πελοπόννησος

-Οικονομική & Τουριστική Ανάσα για την Πάτρα:

Με περίπου 1.200–1.300 δρομείς από εκτός πόλης, η φιλοξενία, η εστίαση και οι τοπικές επιχειρήσεις δέχονται μια μεγάλη «ένεση» ενέργειας και κίνησης. Η πόλη ζωντανεύει με 10.000–15.000 συμμετέχοντες και θεατές να δημιουργούν γιορτινή ατμόσφαιρα!

-Περίπτερα Χορηγών στην πλατεία Γεωργίου:

Δωρεάν νερά, αναψυκτικά, μπισκότα και μουσική, σε ένα χώρο που αποτελεί την καρδιά της διοργάνωσης για μικρούς και μεγάλους!

