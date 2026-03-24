Ο 4ος Ημιμαραθώνιος είναι εδώ, περισσότεροι από 6.000 δρομείς στην Πάτρα
Ο αγώνας θα γίνει την Κυριακή στην Πλατεία Γεωργίου, όπου θα γίνει η εκκίνηση όλων των αγωνισμάτων, αλλά και ο τερματισμός
Η project manager του 4ου διεθνή Ημιμαραθωνίου Πάτρας Μάγδα Οικονόμου και ο εμπορικός διευθυντής της εφημερίδας “Πελοπόννησος” Σπύρος Γουδέβενος μίλησαν στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή “Εντός – Εκτός Έδρας” με τον Προκόπη Κόγκο, παρουσιάζοντας όλες τις λεπτομέρειες της διοργάνωσης που θα γίνει την Κυριακή 29 Μαρτίου, την αύξηση των συμμετοχών και τις φετινές αλλαγές!
Πρόγραμμα Αγώνων:
08:30 HOKA Ημιμαραθώνιος (21 χλμ.)
10:45 Coffee Island Δρόμος 10 χλμ.
12:05 PwC Δρομος 5 χλμ. / Εταιρικός Αγώνας 5 χλμ (μόνο ομαδικές εγγραφές) / Μαθητικός Αγώνας 5 χλμ (μόνο ομαδικές εγγραφές)
13:15 Affidea Παιδικός Αγώνας 1χλμ.
14:00 Αγώνας ΑΜΕΑ 200μ
Διαδρομές & Εκκινήσεις:
Όλοι οι αγώνες ξεκινούν από την αψίδα στο πάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου, ακολουθούν την οδό Κορίνθου και τερματίζουν στην αψίδα της Μαιζώνος. Η επίπεδη διαδρομή και η εντυπωσιακή ευθεία τερματισμού υπόσχονται υψηλές επιδόσεις και μοναδικές στιγμές! ✨
Pasta Party – Παραμονή Αγώνων (Σάββατο 19:00):
Μουσική, διασκέδαση και τεχνική ενημέρωση για τους δρομείς από τον τεχνικό διευθυντή. Με τη στήριξη του Fakalos Catering, η πλατεία Γεωργίου γίνεται το απόλυτο σημείο συγκέντρωσης πριν τον μεγάλο αγώνα!
Χορηγοί & Φορείς:
Η διοργάνωση στηρίζεται κατά 99% από ιδιωτικές χορηγίες, με βασικούς υποστηρικτές:
Ημιμαραθώνιος (21 χλμ.): HOKA
Αγώνας 10 χλμ.: Coffee Island
Αγώνας 5 χλμ.: PwC
Τοπικές επιχειρήσεις: πάνω από 30 συμμετέχουν με προϊόντα ή υπηρεσίες
Δήμος Πατρέων, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ΟΛΠΑ, ΚΤΕΛ, Εμπορικοί Σύλλογοι, Όμιλος Εφημερίδας Πελοπόννησος
-Οικονομική & Τουριστική Ανάσα για την Πάτρα:
Με περίπου 1.200–1.300 δρομείς από εκτός πόλης, η φιλοξενία, η εστίαση και οι τοπικές επιχειρήσεις δέχονται μια μεγάλη «ένεση» ενέργειας και κίνησης. Η πόλη ζωντανεύει με 10.000–15.000 συμμετέχοντες και θεατές να δημιουργούν γιορτινή ατμόσφαιρα!
-Περίπτερα Χορηγών στην πλατεία Γεωργίου:
Δωρεάν νερά, αναψυκτικά, μπισκότα και μουσική, σε ένα χώρο που αποτελεί την καρδιά της διοργάνωσης για μικρούς και μεγάλους!
PELOPONNISOS FM 103,9 – Μάγδα Οικονόμου & Σπύρος Γουδέβενος για Patras Half Marathon
