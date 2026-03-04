Ο άγνωστος Πατραϊκός αποκαλύπτεται: Τριάντα χρόνια καταδύσεων και έρευνας του Γιώργου Καρέλα

Σήμερα η παρουσίαση του βιβλίου από το ΕΛΙΝIΣ – Το βιβλίο συνδυάζει ιστορικό κείμενο με πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τον βυθό.

Ο άγνωστος Πατραϊκός αποκαλύπτεται: Τριάντα χρόνια καταδύσεων και έρευνας του Γιώργου Καρέλα Τα πλοία Marburg και Kybfels αναχωρούν από το λιμάνι της Πάτρας το πρωί της 21ης Μαΐου 1941 για το τελευταίο τους ταξίδι. Μετέφεραν άνδρες και οχήματα της 2ης Γερμανικής Μεραρχίας Panzer και βυθίστηκαν κοντά στην Ιθάκη από νάρκες που είχε ποντίσει το βρετανικό ναρκοθετικό HMS Abdiel, έπειτα από πληροφορίες της πατρινής Αντίστασης.
04 Μαρ. 2026 15:00
Pelop News

Eναν τόπο που θεωρούμε αυτονόητα γνώριμο, αλλά στην πραγματικότητα παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστος, φωτίζει το βιβλίο «Ο Αγνωστος Πατραϊκός», που παρουσιάζεται σήμερα Τετάρτη (ώρα 19:00) στο «Royal» (Ακτή Δυμαίων 53).

Ο συγγραφέας Γεώργιος Καρέλας εξηγεί στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ότι η αφετηρία του βιβλίου δεν ήταν τα αρχεία, αλλά ο βυθός. «Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ασχολούμαι με τη θάλασσα και τις καταδύσεις στον Πατραϊκό. Καταδυόμουν σε ναυάγια χωρίς να γνωρίζω τίποτα για την ιστορία τους. Αυτό ήταν που με οδήγησε να αρχίσω να ψάχνω, να μελετώ και τελικά να αγαπήσω αυτή την έρευνα» λέει.

Οπως προέκυψε στην πορεία, ο Πατραϊκός Κόλπος κρύβει πλήθος άγνωστων περιστατικών που δεν έχουν αναδειχθεί. «Ανακάλυψα γεγονότα που δεν είναι γνωστά ούτε καν σε τοπικό επίπεδο. Μαζεύοντας αυτό το υλικό σε διάστημα τριάντα χρόνων, αποφάσισα πως έπρεπε να εκδοθεί, ώστε να μάθει και η ευρύτερη ελληνική κοινωνία την ιστορία της θάλασσάς μας» σημειώνει.

Το βιβλίο καλύπτει ένα τεράστιο ιστορικό εύρος, από την προϊστορία έως τις μέρες μας. Ωστόσο, ο ίδιος ξεχωρίζει ως πιο «παρεξηγημένη» και ταυτόχρονα πιο άγνωστη την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. «Είναι εντυπωσιακό πόσα λίγα γνωρίζουμε για το τι συνέβη στον Πατραϊκό κατά την Κατοχή. Παρότι πρόκειται για μια σχετικά κοντινή περίοδο, τα γεγονότα και τα ναυάγια εκείνων των χρόνων παραμένουν σχεδόν άγνωστα» τονίζει.

Στον βυθό του Πατραϊκού βρίσκονται ακόμη σήμερα απομεινάρια εκείνης της εποχής. Ο Γιώργος Καρέλας αναφέρει ότι έχει καταδυθεί στα ναυάγια που γνωρίζουμε, πολλά από τα οποία έχουν δραματική ιστορία: μεταγωγικά πλοία, πολεμικά σκάφη, ανθρώπινες απώλειες που δεν καταγράφηκαν ποτέ στη συλλογική μνήμη. Ολα αυτά έχουν ερευνηθεί, ταυτοποιηθεί και τεκμηριωθεί.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και σε παλαιότερες ιστορικές περιόδους, ακόμη και στη ναυμαχία της Ναυπάκτου. «Υπάρχουν ενδείξεις για ευρήματα, όπως άγκυρες και κανόνια, που πιθανόν συνδέονται με εκείνη την εποχή. Είναι αντικείμενα που δεν έχουν μελετηθεί όσο θα έπρεπε» επισημαίνει, θέτοντας παράλληλα το ζήτημα της ανάδειξής τους. Οπως λέει, με τη σωστή επιστημονική διαδικασία και τη συμβολή των αρχαιολόγων, κάποια από αυτά θα μπορούσαν να ανασυρθούν και να εκτεθούν. «Στην πόλη μας δεν έχουμε σχεδόν τίποτα χειροπιαστό να δείχνει αυτή τη σημαντική ιστορική περίοδο» υπογραμμίζει.

Φωτογραφία ντοκουμέντο από τον ιταλικό βομβαρδισμό της Πάτρας στις 6 Νοεμβρίου 1940. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε από αεροσκάφη Cant Z.1007 της Regia Aeronautica, χωρίς σοβαρές ζημιές ή θύματα. Διακρίνεται έκρηξη βόμβας, 500 μέτρα από τον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα.

Ο «Αγνωστος Πατραϊκός» συνδυάζει ιστορικό κείμενο με πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τον βυθό. «Η εικόνα βοηθά τον αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα όσα περιγράφονται. Δεν πρόκειται για απλή αφήγηση, αλλά για τεκμηριωμένη ιστορία με οπτική μαρτυρία» λέει ο συγγραφέας.

Δημόσιος διάλογος για τη θάλασσα και τη μνήμη

Την εκδήλωση διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας, που εξέδωσε το βιβλίο, σε συνεργασία με την εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών. Στόχος είναι να ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος για τη θάλασσα, την ιστορία και τη μνήμη ενός τόπου που, όπως αποδεικνύεται, κρύβει πολύ περισσότερα από όσα δείχνει.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η αρχαιολόγος Κωνσταντίνα Ακτύπη, ο καθηγητής Γεωλογίας και διευθυντής του Oceanus-Lab του Πανεπιστημίου Πατρών Γεώργιος Παπαθεοδώρου, ο ομότιμος καθηγητής και πρόεδρος της εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών Βαγγέλης Πολίτης Στεργίου, καθώς και ο συγγραφέας. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο αντιναύαρχος εα Κωνσταντίνος Μαζαράκης-Αινιάν, πρόεδρος του ΕΛΙΝΙΣ., ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει ο γενικός γραμματέας του ινστιτούτου Άρης Καθρέπτας.

Η εκδήλωση ολοκληρώνεται με ανοιχτή συζήτηση με το κοινό.

