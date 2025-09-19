Ο Αίολος Αγυιάς νικητής του πρωταθλήματος Εφήβων Rising Stars στην ΕΣΚΑΗ

Ο Αίολος Αγυιάς κατέκτησε το Ειδικό πρωτάθλημα της ΕΣΚΑ-Η και θα διεκδικήσει τη συμμετοχή του στην τελική φάση του τουρνουά Rising Stars.

Ο Αίολος Αγυιάς νικητής του πρωταθλήματος Εφήβων Rising Stars στην ΕΣΚΑΗ Ο Αίολος Αγυιάς με προπονητή τον Βασίλη Σκέντζο και υπεύθυνο υποδομών τον Ανδρέα Παπαδημητρίου νίκησε στο Ειδικό πρωτάθλημα της ΕΣΚΑ-Η
19 Σεπ. 2025 9:53
Pelop News

Με το δεξί ξεκίνησε τις φετινές υποχρεώσεις της, η Εφηβική ομάδα του Αιόλου Αγυιάς, με προπονητή τον Βασίλη Σκέντζο, καθώς αναδείχθηκε νικήτρια στο Ειδικό πρωτάθλημα, κερδίζοντας την ΕΑΠ με 68-65 και στον τελικό την Απολλωνιάδα με 64-60.

Το Σάββατο την περιμένει μια σημαντική πρόκληση, καθώς θα παίξει στην ουδέτερη έδρα της Ιτέας με αντίπαλο τον πρωταθλητή της ΕΣΚΑΣΕ, Ερμή Σχηματαρίου με σκοπό τη νίκη που θα την οδηγήσει ακόμη πιο κοντά στην τελική φάση του Rising Star.

Για την ιστορία η σύνθεση του Αίολου Αγυιάς και οι πόντοι του παιχνιδιού με την Απολλωνιάδα έχουν ως εξής: Ιωαννίδης 8, Σταυρόπουλος 10, Κολοτούρος 15, Σκλάβος 22, Πολυμέρης 5, Μακρής 6, Βλαχόπουλος 2, Κόκκινος, Κατοχιανός, Ξηρός, Θεοδωρίδης, Αγγελόπουλος. Προπονητής της ομάδας είναι ο Βασίλης Σκέντζος.

Ο Αίολος Αγυιάς νικητής του πρωταθλήματος Εφήβων Rising Stars στην ΕΣΚΑΗ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:27 «Δεν σας κρύβω ότι είναι το θύμα και λειτουργεί σαν θύτης», η Διονυσία Κουκίου για τη 13χρονη συγγενή της
21:13 Ξέσπασε μεγάλη φωτιά στα Λεχαινά! ΒΙΝΤΕΟ
21:07 «Έβλεπε» παθολογικά αίτια στα νεκρά βρέφη της Αμαλιάδας και τέθηκε σε αργία ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης
21:00 Stalking: Η αόρατη βία της καθημερινότητας
20:53 Κοζάνη: Έκρηξη από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δύο τραυματίες, ένας σοβαρά
20:39 Πανεπιστήμιο Πατρών: Εξερράγη μηχανισμός με γκαζάκι!
20:27 «Παντού κοριοί, κατσαρίδες γεμάτο, να μην σταματήσει κανείς να προσπαθεί και να βοηθάει» συγκλονίζουν ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στην Πάτρα
20:16 Μενίδι: Μαίνεται η φωτιά στο εργοστάσιο, επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
20:10 Ο Θ. Γεωργακόπουλος συνεχίζει στον Ερμή
20:02 Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας»: Ο Προμηθέας έχασε από τον ΑΟ Μυκόνου – Φωτογραφίες
20:00 Η σήψη παραμένει μια σιωπηλή πανδημία – 120.000 περιστατικά το χρόνο στην Ελλάδα
19:56 «Αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει ή κάνει απόπειρα αυτοκτονίας μετά τι θα κάνουμε;», καταγγελία για Μαζωνάκη!
19:47 «Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου από την Αθήνα
19:27 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 12/10, ο Προμηθέας στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή
19:16 Δείτε τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τι θα ισχύσει το 2026
19:08 «Κανείς δεν έρχεται να με εξετάσει. Πραγματικά δεν ξέρω πού είναι όλοι κι εγώ εξακολουθώ να ζαλίζομαι και να έχω φαγούρα. Δεν νιώθω καλά», τα μηνύματα στο θρίλερ με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού
19:00 Πάτρα: Μετεκπαίδευση στις χειρουργικές τεχνικές κεφαλής-τραχήλου στο ΠΓΝΠ
18:56 Ασπίδα Φουρλάνι σε Τεντόγλου: Γίγαντας, αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ
18:46 Γερμανία: Σκέψεις για να πετάξει έξω το Παρίσι από το πρόγραμμα του μαχητικού νέας γενιάς FCAS
18:36 Αυστρία για Eurovision και Ισραήλ: Κάθε πολιτιστικό μποϊκοτάζ είναι ανόητο και μάταιο!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ