Ο Αίολος Αγυιάς νικητής του πρωταθλήματος Εφήβων Rising Stars στην ΕΣΚΑΗ

Με το δεξί ξεκίνησε τις φετινές υποχρεώσεις της, η Εφηβική ομάδα του Αιόλου Αγυιάς, με προπονητή τον Βασίλη Σκέντζο, καθώς αναδείχθηκε νικήτρια στο Ειδικό πρωτάθλημα, κερδίζοντας την ΕΑΠ με 68-65 και στον τελικό την Απολλωνιάδα με 64-60.

Το Σάββατο την περιμένει μια σημαντική πρόκληση, καθώς θα παίξει στην ουδέτερη έδρα της Ιτέας με αντίπαλο τον πρωταθλητή της ΕΣΚΑΣΕ, Ερμή Σχηματαρίου με σκοπό τη νίκη που θα την οδηγήσει ακόμη πιο κοντά στην τελική φάση του Rising Star.

Για την ιστορία η σύνθεση του Αίολου Αγυιάς και οι πόντοι του παιχνιδιού με την Απολλωνιάδα έχουν ως εξής: Ιωαννίδης 8, Σταυρόπουλος 10, Κολοτούρος 15, Σκλάβος 22, Πολυμέρης 5, Μακρής 6, Βλαχόπουλος 2, Κόκκινος, Κατοχιανός, Ξηρός, Θεοδωρίδης, Αγγελόπουλος. Προπονητής της ομάδας είναι ο Βασίλης Σκέντζος.

