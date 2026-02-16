Ο Akylas με το «Ferto» θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 BINTEO

Το «Ferto» έχει ήδη ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο προβολές στο YouTube.

Ο Akylas με το «Ferto» θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 BINTEO
16 Φεβ. 2026 7:11
Pelop News

Ο Akylas, που επιβεβαίωσε όλα τα στοιχήματα και τα προγνωστικά που τον έφερναν φαβορί είναι το τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα, στη φετινή Eurovision 2026, στη Βιέννη.

Ο τραγουδιστής με το δυναμικό dance τραγούδι «Ferto», που έχει γίνει ήδη viral, σάρωσε όχι μόνο στο κοινό, αλλά και στις κριτικές επιτροπές, καθώς τόσο η διεθνής επιτροπή όσο και η ελληνική του έδωσε τους 12 βαθμούς και πήρε έτσι το «χρυσό» εισιτήριο για την Eurovision.

«Θέλω να πω, πως όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν είσαι, σημασία έχει να είσαι αληθινός, θετικός, να σε αγαπάς, να ακολουθείς τα όνειρα σου και να μη σταματάς ποτέ, να είσαι αυθεντικός», δήλωσε μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Το «Ferto» έχει ήδη ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο προβολές στο YouTube, κι αυτό είχε συμβεί ήδη προτού καν πραγματοποιηθούν οι ζωντανοί ημιτελικοί και ο τελικός του Φεβρουαρίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8:31 Πάτρα: Συνελήφθη «ανεπιθύμητος» αλλοδαπός στο λιμάνι
8:23 Τέλος στην ταλαιπωρία: Από σήμερα δωρεάν τα ακριβά φάρμακα στο φαρμακείο δίπλα σου
8:18 Πάτρα: Εκλεισε και πάλι η Ακτή Δυμαίων, πλημμύρισε ξανά
8:13 Σήμερα οι υπογραφές συμβάσεων Chevron – HELLENiQ Energy παρουσία Μητσοτάκη – Ξεκινούν οι έρευνες σε Νότια Πελοπόννησο και Κρήτη
8:12 Στη Βουλή το θέμα με τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής
8:00 Διαρκής απαξίωση
7:59 Θανατηφόροα σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό στον Ασπρόπυργο ένας 41χρονος
7:51 Σε εφαρμογή από σήμερα η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», όσα αλλάζουν για εργαζόμενους και επιχειρήσεις
7:41 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ
7:33 Πάτρα: Σήμερα κρίσιμη τηλεδιάσκεψη Ελληνικών και Γερμανικών Αρχών για τη Λόρα
7:22 Καιρός: Καταιγίδες και αφρικανική σκόνη, έρχεται κακοκαιρία «εξπρές», η πρόγνωση για την Πάτρα
7:11 Ο Akylas με το «Ferto» θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 BINTEO
23:00 Μάλτα: Το νησί των ιπποτών
22:50 Ηράκλειο: Στο έλεος των ανέμων, ακυρώθηκαν πτήσεις
22:35 Δημοσία δαπάνη η κηδεία της Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη
22:20 Οι έφηβοι του ΝΟΠ δύο νίκες στη Θεσσαλονίκη και εμπειρίες
22:10 Ιταλία: Δυο σκιέρ έχασαν την ζωή του από χιονοστιβάδα
22:00 «Πράσινο» φως από τις ΗΠΑ για χτυπήματα του Ισραήλ κατά του Ιράν ;
21:51 Αποκαθίστανται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, παραμένουν οι ισχυροί άνεμοι
21:40 Ισοπαλία πρωτιάς για την ΑΕΚ στη Τούμπα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ