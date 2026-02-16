Ο Akylas με το «Ferto» θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 BINTEO

Ο Akylas, που επιβεβαίωσε όλα τα στοιχήματα και τα προγνωστικά που τον έφερναν φαβορί είναι το τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα, στη φετινή Eurovision 2026, στη Βιέννη.

Ο τραγουδιστής με το δυναμικό dance τραγούδι «Ferto», που έχει γίνει ήδη viral, σάρωσε όχι μόνο στο κοινό, αλλά και στις κριτικές επιτροπές, καθώς τόσο η διεθνής επιτροπή όσο και η ελληνική του έδωσε τους 12 βαθμούς και πήρε έτσι το «χρυσό» εισιτήριο για την Eurovision.

«Θέλω να πω, πως όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν είσαι, σημασία έχει να είσαι αληθινός, θετικός, να σε αγαπάς, να ακολουθείς τα όνειρα σου και να μη σταματάς ποτέ, να είσαι αυθεντικός», δήλωσε μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Το «Ferto» έχει ήδη ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο προβολές στο YouTube, κι αυτό είχε συμβεί ήδη προτού καν πραγματοποιηθούν οι ζωντανοί ημιτελικοί και ο τελικός του Φεβρουαρίου.

