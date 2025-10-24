Ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ για την ερωτική σκηνή ανδρών στις «Σέρρες»

Η «εξομολόγηση» του ηθοποιού Αλέξανδρου Πιεχόβιακ για τη συμμετοχή του στην ερωτική σκηνή μεταξύ δυο ανδρών, στις «Σέρρες» του ΑΝΤ1.

24 Οκτ. 2025 9:14
Pelop News

Ο ηθοποιός Αλεξάνδρος Πιεχόβιακ, ο τηλεοπτικός «Αγγελος», μίλησε για την ερωτική σκηνή μεταξύ των δύο ανδρών πρωταγωνιστών,  στο προτελευταίο επεισόδιο της σειράς «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, που προβάλλεται στον ΑΝΤ1.

Ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ ανέφερε: «Η πρώτη σκηνή που μου έρχεται στο μυαλό, η οποία είναι και πάρα πολύ κομβική για την ιστορία του Άγγελου και του Οδυσσέα, είναι η ερωτική μας σκηνή. Δεν είναι μία σκηνή κομβική μόνο για τους δύο ρόλους αλλά ήταν και μία πάρα πολύ όμορφη διαδικασία για εμάς τους ίδιους τους ηθοποιούς».

Και προσέθεσε: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πόσο προστατευτικοί ήταν όλοι στο συνεργείο, ο σκηνοθέτης μας, ο Σταμάτης, το πόσο γλυκός ήταν ο Γιώργος ο Ζυγούρης, το πόσο άνετα νιώσαμε και κύλησε τόσο ωραία και ομαλά που μου άφησε μια πολύ γλυκιά αίσθηση στο τέλος ότι εδώ κάτι ωραία πήγε, κάτι κάναμε ωραίο.

Αλλά νομίζω ότι πάντα και στους ανθρώπους, καθώς μιλάμε για μια ιστορία αγάπης, έχει περισσότερη σημασία η συνάντηση των ανθρώπων και η διαδικασία παρά το ίδιο το αποτέλεσμα. Και όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, η αγάπη που κρατάω από αυτό το γύρισμα είναι ανεκτίμητη» εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.
