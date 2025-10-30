Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου – Ποιοι είναι

«Η γνώση ως εργαλείο κοινωνικής προόδου και όχι προνόμιο των ελίτ» τονίζει σε ανάρτησή του

30 Οκτ. 2025 15:13
Pelop News

Τη συγκρότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου για την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της επιστήμης ως δύναμης κοινωνικής προόδου και όχι ως προνομιακού πεδίου για τις ελίτ.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, το νέο συμβούλιο αποτελείται από «μια εξαιρετική ομάδα ανθρώπων της επιστήμης, με κορυφαία βιογραφικά και επιδόσεις, που κοσμούν την Ελλάδα της γνώσης». Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι τα μέλη του συμβουλίου δεν αντιλαμβάνονται την επιστήμη ως βιτρίνα κάποιας κομματικής ή εξουσιαστικής κατασκευής, αλλά «ως απαραίτητο εργαλείο κοινωνικής προόδου και συμβολή στη βελτίωση της ζωής των πολλών».

Τόνισε επίσης πως το κοινό στοιχείο που ενώνει τα μέλη του εγχειρήματος είναι «η πεποίθηση ότι, αν θέλουμε να αλλάξουμε την πατρίδα προς το καλύτερο, οφείλουμε να τη γνωρίσουμε όσο γίνεται καλύτερα». Στο πλαίσιο αυτό, έκανε λόγο για την ανάγκη κατανόησης των προβλημάτων και των αντιθέσεων της εποχής, μέσα από τη μελέτη όλων των πτυχών της κοινωνίας και της κίνησής της, «ώστε να ξεδιπλωθεί ο χάρτης ενός μέλλοντος, όχι μόνο με την αισιοδοξία της βούλησης, αλλά και με την απαισιοδοξία της γνώσης».

Ο πρώην πρωθυπουργός ευχαρίστησε θερμά όσους συμμετέχουν στο νέο επιστημονικό συμβούλιο, επισημαίνοντας πως «με ανιδιοτέλεια και διάθεση προσφοράς, θέτουν τις γνώσεις, την εμπειρία και την κατάρτισή τους στην υπηρεσία της πατρίδας και της κοινωνίας». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η στάση τους αποτελεί αχτίδα φωτός σε μια σκοτεινή εποχή».

Αναλυτικά τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα για την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουν αναρτηθεί στη σχετική ανακοίνωση του Ινστιτούτου.

 

Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου

Μεταξύ των 45 μελών του νέου οργάνου συγκαταλέγονται προσωπικότητες όπως:

  • Κώστας Γαβρόγλου, ομότιμος καθηγητής ΕΚΠΑ, πρώην υπουργός Παιδείας

  • Γιώργος Χουλιαράκης, υπουργός Οικονομικών 2015–2019

  • Θωμάς Μαλούτας, ομότιμος διευθυντής Ερευνών του ΕΚΚΕ

  • Νίκος Μαραντζίδης, καθηγητής ΠΑ.ΜΑΚ.

  • Μανώλης Πλειώνης, καθηγητής ΑΠΘ, πρώην πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

  • Πάνος Νικολαΐδης και Γιώργος Πετράκος, οικονομολόγοι

  • Άρης Στυλιανού, καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο ΑΠΘ

  • Χάρης Τζήμητρας, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο

  • Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, αντιστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας

  • Σπύρος Κίντζιος, πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

  • Βασίλης Κωστάκης, καθηγητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Τάλιν και ερευνητής στο Χάρβαρντ

  • Ευάγγελος Κανούλας, καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ

  • Σπύρος Καϊδατζής, αναπληρωτής καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο ΑΠΘ

  • Δημήτρης Δρόσος, ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών

Ανάμεσά τους βρίσκονται και νέοι ερευνητές, όπως η Βανέσσα Κατσαρδή (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), η Βασίλη Ισιδώρα (ΕΜΠ), ο Σπύρος Κασάπης (Πανεπιστήμιο Πρίνστον), αλλά και στελέχη με διεθνή εμπειρία στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως η Ζωρζέττα Λάλη (πρώην διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και η Μαριάννα Κουριδάκη (Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).
