Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν νωρίς το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας με τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Πιερρακάκη για την εκλογή του στη θέση του επικεφαλής του Eurogroup.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας για τα νέα καθήκοντα του κ. Πιερρακάκη.

