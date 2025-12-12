Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup
Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν νωρίς το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας με τον Κυριάκο Πιερρακάκη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Πιερρακάκη για την εκλογή του στη θέση του επικεφαλής του Eurogroup.
Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας για τα νέα καθήκοντα του κ. Πιερρακάκη.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News