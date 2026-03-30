Ο Ανδ. Νικολακόπουλος στο Μόντρεαλ, επαφές με φορείς της ομογένειας

Σειρά σημαντικών συναντήσεων στον Καναδά, πραγματοποίησε ο Βουλευτής Ηλείας της Νέας Δημοκρατίας και τ. Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ανδρέας Νικολακόπουλος, στη βάση της διαρκούς ενίσχυσης των δεσμών της Ελλάδας με τους Ομογενείς μας που ζουν και διαπρέπουν εκεί.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσημης εκπροσώπησης του Προέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου, για τους εορτασμούς της Εθνικής επετείου της Επανάστασης του 1821, με επικεφαλής της αποστολής τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη και με παρουσία του Αντιπρόεδρου της Βουλής, Γιώργου Γεωργαντά και της Βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας, Χριστίνας Σταρακά.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις της ελληνικής ομογένειας στο Μόντρεαλ, στην πανηγυρική δοξολογία που τελέστηκε στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, αλλά και στην εμβληματική μεγάλη παρέλαση που ακολούθησε, προς τιμήν της Εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821. Μια εκδήλωση όπου ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ήταν ο τελετάρχης και η οποία έλαβε χώρα στην ιστορική «Greektown». Η παρέλαση συγκέντρωσε χιλιάδες Ομογενείς, νέους και μεγαλύτερους, συλλόγους, σχολεία και φορείς της κοινότητας, φανερώνοντας τη ζωντάνια, την υπερηφάνεια και τη συνοχή του ελληνισμού στον Καναδά.

Στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, η ελληνική αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον Γενικό Πρόξενο, Γεώργιο Καραλέκα, με τον όποιον συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας–Καναδά, τις διεθνείς εξελίξεις και τα θέματα που απασχολούν τους Έλληνες της διασποράς.

Σημαντικές ήταν επίσης οι συναντήσεις με τον ελληνικής καταγωγής Γερουσιαστή, Λεωνίδα Χουσάκο, την Ομοσπονδιακή Βουλευτή, Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, την Βουλευτή Ελληνικής καταγωγής Annie Koutrakis, με την οποία συζήτησαν θέματα αποδήμου ελληνισμού, αλλά και η επίσκεψη στο Δημαρχείο του Μόντρεαλ, για την τελετή αναγνώρισης μείζονος ελληνισμού.

Ο Ηλείος Βουλευτής, απηύθυνε μάλιστα θερμό χαιρετισμό στην μεγάλη εκδήλωση που διοργάνωσαν οι Ομογενείς μας, για τα 120 χρόνια ζωής της ελληνικής κοινότητας στο Μόντρεαλ, όπου τόνισε: «Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή και βαθιά συγκίνηση, να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας, σε μια από τις πιο δυναμικές και ζωντανές ελληνικές κοινότητες στον κόσμο. Μια κοινότητα που δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες της, αλλά αντίθετα τις μετατρέπει διαρκώς σε δύναμη δημιουργίας, προόδου και προσφοράς. Η ελληνική διασπορά στον Καναδά, αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα του τι μπορεί να πετύχει ο Ελληνισμός όταν συνδυάζει την ενότητα, με την εργατικότητα, την παιδεία και τις αξίες του. Οι Έλληνες του Καναδά έχετε συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της καναδικής κοινωνίας, στην οικονομία της χώρας, στις επιστήμες, στην επιχειρηματικότητα, στο εμπόριο. Και ταυτόχρονα κρατάτε με περηφάνια ζωντανή την φλόγα της ελληνικής ψυχής και γλώσσας. Της ωραιότερης γλώσσας στον κόσμο, που δεν είναι απλώς ένα μέσο επικοινωνίας, αλλά φορέας ιστορίας, σκέψης και πολιτισμού χιλιάδων ετών.»

Ο Ανδρέας Νικολακόπουλος είχε τέλος την ιδιαίτερη χαρά να συναντηθεί στο πλαίσιο εκδήλωσης, με τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με τους οποίους συζήτησαν για τα θέματα πολιτικής επικαιρότητας, εστιάζοντας στην πρόσφατη σημαντική μεταρρύθμιση για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης. Μία πρωτοβουλία που για πρώτη φορά, δίνει την δυνατότητα στους Έλληνες της διασποράς να συμμετέχουν ακόμη πιο ουσιαστικά και ισότιμα στις δημοκρατικές διαδικασίες της πατρίδας.

Τέλος, ξεχωριστή ήταν η συνάντηση με Ηλείους που ζουν και διαπρέπουν στον Καναδά, μοιράζοντας μαζί τους αναμνήσεις, συζητώντας για τη γη και τους ανθρώπους της Ηλείας και επιβεβαιώνοντας ότι η παράδοση, η ταυτότητα και η περηφάνια για τον τόπο μας παραμένουν ζωντανές, όπου κι αν βρίσκονται Έλληνες.

«Στον Καναδά συνάντησα μια Ελλάδα που δεν έφυγε ποτέ από την Πατρίδα, αλλά διαπρέπει δημιουργική, δυναμική και βαθιά περήφανη για τις ρίζες της. Η ελληνική ομογένεια δεν είναι μόνο ζωντανή γέφυρα πολιτισμού και μνήμης. Είναι δύναμη δημιουργίας και προοπτικής για την Ελλάδα. Κι αυτό μας θυμίζει, ότι η πατρίδα μας δεν περιορίζεται στα σύνορά της, αλλά ζει και μεγαλώνει μέσα από κάθε Έλληνα, όπου κι αν βρίσκεται στον κόσμο.

Γι αυτό και κάθε φορά που συναντάς Έλληνες της διασποράς, καταλαβαίνεις ότι η Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερη από τα γεωγραφικά της όρια», δήλωσε ο Ηλείος Πολιτικός κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



