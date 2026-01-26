Ο Ανδρέας Κατσανιώτης έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του: Θετικός απολογισμός έντεκα ετών

Ανθρώπινη επικοινωνία χωρίς ξύλινο πολιτικό λόγο – «Δεν μιλώ για δικαίωση, αλλά για ευγνωμοσύνη»

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του: Θετικός απολογισμός έντεκα ετών Ο Ανδρέας Κατσανιώτης κατά την τελετή κοπής της πίτας, από τον Αρχιμανδρίτη π. Ανδρέα Θεοδωράτο
26 Ιαν. 2026 12:00
Pelop News

Χωρίς τυμπανοκρουσίες και με έμφαση στην ανθρώπινη επαφή, πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέα Κατσανιώτη, σε χώρο εστίασης στο εμπορικό κέντρο Κόλλα, στην πλ. Γεωργίου, ο οποίος ήταν ασφυκτικά γεμάτος από πολιτικούς φίλους του πρώην υφυπουργού Εξωτερικών.

Η εκδήλωση είχε χαρακτήρα περισσότερο ανθρώπινο και απολογιστικό, παρά τυπικά κομματικό, με έντονο το στοιχείο της αναδρομής και της προσωπικής εξομολόγησης.

Το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι της πολιτικής και θεσμικής ζωής του τόπου, μεταξύ των οποίων ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, Πάνος Σακελλαρόπουλος, o πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρος Λουλούδης, ο Α΄ αντιπρόεδρος Αντώνης Κουνάβης, ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαΐας της ΝΔ Μάκης Κατσιγιάννης, καθώς και στελέχη της αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι φορέων και φίλοι του βουλευτή.

Στην ομιλία του, ο κ. Κατσανιώτης επέλεξε να αφήσει στην άκρη τα βαρύγδουπα συνθήματα και να σταθεί σε έναν προσωπικό απολογισμό της ενδεκαετούς πορείας του στον πολιτικό στίβο της Αχαΐας. Θυμήθηκε το ξεκίνημά του, πριν από έντεκα χρόνια, όταν -όπως χαρακτηριστικά ανέφερε- «οι πρώτες κουβέντες στα καφενεία και οι υποδοχές στα σπίτια» ήταν εκείνες που τον διαμόρφωσαν πολιτικά και ανθρώπινα.

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του: Θετικός απολογισμός έντεκα ετών

Μία άποψη από τον κόσμο, που πλημμύρισε το «Distinto Mall»

Με λόγο χαμηλών τόνων, έκανε επανειλημμένη αναφορά στις προσωπικές επαφές με παραγωγούς, επαγγελματίες, νέους ανθρώπους και οικογένειες της Αχαΐας, υπογραμμίζοντας ότι οι αγωνίες και οι δυσκολίες τους δεν ήταν απλώς πολιτικά δεδομένα, αλλά εμπειρίες που έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του. «Δεν μιλώ για δικαίωση, αλλά για ευγνωμοσύνη» σημείωσε, τονίζοντας ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών υπήρξε η σταθερή δύναμη που τον κράτησε όρθιο στις δύσκολες στιγμές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ευδόκιμη θητεία του στο υπουργείο Εξωτερικών, την οποία περιέγραψε ως ένα «παράθυρο» προς μια άλλη Ελλάδα: αυτή της διασποράς. Μίλησε για τον απόδημο ελληνισμό, για τη φλόγα και την πίστη των Ελλήνων του εξωτερικού στις δυνατότητες της χώρας, εμπειρία που -όπως είπε- τον συνοδεύει μέχρι σήμερα και ενισχύει την επιμονή του να συνεχίσει.

Κλείνοντας, ο Ανδρέας Κατσανιώτης αναφέρθηκε στην «καθαρή πυξίδα» της πορείας του, μια φράση που επανέλαβε περισσότερες από μία φορές. Μια πυξίδα που, όπως εξήγησε, δεν αλλάζει με τίτλους και αξιώματα, αλλά παραμένει σταθερά στραμμένη στην Αχαΐα και στους ανθρώπους της. «Είμαι και παραμένω ο Ανδρέας, ο ίδιος άνθρωπος, με την ίδια αλήθεια και την ίδια επιμονή» ήταν το μήνυμα που θέλησε να αφήσει, δίνοντας έναν τόνο συνέχειας και προσωπικής δέσμευσης για την επόμενη ημέρα.

Οπως υπογράμμισε η πολιτική, με τον τρόπο που ο ίδιος τη βιώνει, δεν είναι μια διαδρομή στιγμιαίων επιλογών, αλλά μια μακρά πορεία ευθύνης, στην οποία η επαφή με τον άνθρωπο παραμένει το μοναδικό αξιόπιστο μέτρο κρίσης και προσανατολισμού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:57 Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αναγορεύει τον Γιάννη Οικονομίδη σε Επίτιμο Διδάκτορα
13:44 Άσκηση ευρείας κλίμακας στο «Ελ. Βενιζέλος» για ατύχημα αεροσκάφους – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες
13:39 ΒΙΟΛΑΝΤΑ για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα: «Μοναδικό μας μέλημα οι οικογένειες των θυμάτων» – Στο μικροσκόπιο τα αίτια της τραγωδίας
13:34 Πανεπιστήμιο Πατρών: Σταθερή διεθνής παρουσία στις παγκόσμιες κατατάξεις και κορυφαία επίδοση στην έρευνα
13:26 Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Λαλιώτης σε ηλικία 60 ετών – Πατέρας έξι παιδιών
13:23 Κοπή πίτας για τις εθελοντικές ομάδες του ΙΝ Αγίας Τριάδος Πατρών: Μήνυμα προσφοράς και αλληλεγγύης
13:21 Κοινο_Τοπία: Διάλεξη για τον καθημερινό βίο των Αχαιών επί Οθωμανοκρατίας με τον Δημήτρη Σταθακόπουλο
13:16 Δολοφονία στη Γλυφάδα: Ποινική δίωξη στον 46χρονο για τη δολοφονία του πατέρα του
13:10 Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου για τον θάνατο της Αναστασίας Αθήνη: «Έχω συγχωρέσει όλους τους εχθρούς μου»
13:07 Γροζοπούλου: «Θέλουμε να κάνουμε καλύτερες εμφανίσεις»
13:04 Κακοκαιρία στο Ηράκλειο: Δρόμοι έγιναν ποτάμια στην Αγία Βαρβάρα ΒΙΝΤΕΟ
12:58 «Μπηχτή» από την Νάταλι Πόρτμαν, τι είπε για τις υποψηφιότητες των Οσκαρ 2026
12:56 «Η Πάτρα βυθίστηκε στο πένθος»: Ο Κ. Πελετίδης για τον χαμό της Αγγελικής, του Νίκου και του Σπύρου
12:52 Στρατηγικό στοίχημα για την Αχαΐα το ΠΓΕ «Αχαϊκό Ελαιόλαδο»: Πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου για προστιθέμενη αξία και αναδιάρθρωση της αγροδιατροφής
12:49 ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,9% στο εισόδημα των νοικοκυριών το γ’ τρίμηνο 2025
12:45 Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη: Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων κατηγορουμένων – Airbnb, αγροτεμάχια και 700.000 ευρώ σε στοιχήματα
12:41 Υπόθεση φίμωσης μαθητή στις Σέρρες: Σε αναστολή η διευθύντρια Γυμνασίου – «Το άτομο χρειάζεται βοήθεια, όχι λιθοβολισμό», λέει ο πατέρας
12:39 Τζαμάκος: «Οσοι θέλουν ας επιτεθούν σε μένα, όχι στους παίκτες μου»
12:38 Μητσοτάκης: Πρόταση για ειδική εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού – Επιστολική ψήφος και σταυροδοσία για τους Έλληνες του εξωτερικού
12:34 ΗΠΑ: Δέκα νεκροί από την κακοκαιρία, ένα εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ