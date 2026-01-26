Ο Ανδρέας Κατσανιώτης έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του: Θετικός απολογισμός έντεκα ετών

Χωρίς τυμπανοκρουσίες και με έμφαση στην ανθρώπινη επαφή, πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέα Κατσανιώτη, σε χώρο εστίασης στο εμπορικό κέντρο Κόλλα, στην πλ. Γεωργίου, ο οποίος ήταν ασφυκτικά γεμάτος από πολιτικούς φίλους του πρώην υφυπουργού Εξωτερικών.

Η εκδήλωση είχε χαρακτήρα περισσότερο ανθρώπινο και απολογιστικό, παρά τυπικά κομματικό, με έντονο το στοιχείο της αναδρομής και της προσωπικής εξομολόγησης.

Το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι της πολιτικής και θεσμικής ζωής του τόπου, μεταξύ των οποίων ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, Πάνος Σακελλαρόπουλος, o πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρος Λουλούδης, ο Α΄ αντιπρόεδρος Αντώνης Κουνάβης, ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαΐας της ΝΔ Μάκης Κατσιγιάννης, καθώς και στελέχη της αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι φορέων και φίλοι του βουλευτή.

Στην ομιλία του, ο κ. Κατσανιώτης επέλεξε να αφήσει στην άκρη τα βαρύγδουπα συνθήματα και να σταθεί σε έναν προσωπικό απολογισμό της ενδεκαετούς πορείας του στον πολιτικό στίβο της Αχαΐας. Θυμήθηκε το ξεκίνημά του, πριν από έντεκα χρόνια, όταν -όπως χαρακτηριστικά ανέφερε- «οι πρώτες κουβέντες στα καφενεία και οι υποδοχές στα σπίτια» ήταν εκείνες που τον διαμόρφωσαν πολιτικά και ανθρώπινα.

Με λόγο χαμηλών τόνων, έκανε επανειλημμένη αναφορά στις προσωπικές επαφές με παραγωγούς, επαγγελματίες, νέους ανθρώπους και οικογένειες της Αχαΐας, υπογραμμίζοντας ότι οι αγωνίες και οι δυσκολίες τους δεν ήταν απλώς πολιτικά δεδομένα, αλλά εμπειρίες που έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του. «Δεν μιλώ για δικαίωση, αλλά για ευγνωμοσύνη» σημείωσε, τονίζοντας ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών υπήρξε η σταθερή δύναμη που τον κράτησε όρθιο στις δύσκολες στιγμές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ευδόκιμη θητεία του στο υπουργείο Εξωτερικών, την οποία περιέγραψε ως ένα «παράθυρο» προς μια άλλη Ελλάδα: αυτή της διασποράς. Μίλησε για τον απόδημο ελληνισμό, για τη φλόγα και την πίστη των Ελλήνων του εξωτερικού στις δυνατότητες της χώρας, εμπειρία που -όπως είπε- τον συνοδεύει μέχρι σήμερα και ενισχύει την επιμονή του να συνεχίσει.

Κλείνοντας, ο Ανδρέας Κατσανιώτης αναφέρθηκε στην «καθαρή πυξίδα» της πορείας του, μια φράση που επανέλαβε περισσότερες από μία φορές. Μια πυξίδα που, όπως εξήγησε, δεν αλλάζει με τίτλους και αξιώματα, αλλά παραμένει σταθερά στραμμένη στην Αχαΐα και στους ανθρώπους της. «Είμαι και παραμένω ο Ανδρέας, ο ίδιος άνθρωπος, με την ίδια αλήθεια και την ίδια επιμονή» ήταν το μήνυμα που θέλησε να αφήσει, δίνοντας έναν τόνο συνέχειας και προσωπικής δέσμευσης για την επόμενη ημέρα.

Οπως υπογράμμισε η πολιτική, με τον τρόπο που ο ίδιος τη βιώνει, δεν είναι μια διαδρομή στιγμιαίων επιλογών, αλλά μια μακρά πορεία ευθύνης, στην οποία η επαφή με τον άνθρωπο παραμένει το μοναδικό αξιόπιστο μέτρο κρίσης και προσανατολισμού.

