Ο Ανδρέας Κατσανιώτης παρών στην εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αχαϊας
Τα είπε και με τον υπουργό Εθνικής Αμυνας Νίκο Δένδια που ήταν καλεσμένος στην πίτα του Επιμελητηρίου
Παρών στην εκδήλωση κοπής της πίτας του Επιμελητηρίου Αχαϊας και ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών και νυν βουλευτής Αχαϊας Ανδρέας Κατσανιώτης. «Είχα την χαρά και την τιμή να παραστώ στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Επιμελητηρίου Αχαΐας, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας , Νίκου Δένδια.
Το Επιμελητήριο Αχαΐας αποτελεί διαχρονικά θεσμικό στήριγμα των επιχειρήσεων και κρίσιμο συνομιλητή της Πολιτείας για τα ζητήματα της πραγματικής οικονομίας», ήταν η τοποθέτησή του.
