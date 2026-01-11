Ο Ανδρέας Κατσανιώτης παρών στην εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αχαϊας

Παρών στην εκδήλωση κοπής της πίτας του Επιμελητηρίου Αχαϊας και ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών και νυν βουλευτής Αχαϊας Ανδρέας Κατσανιώτης. «Είχα την χαρά και την τιμή να παραστώ στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Επιμελητηρίου Αχαΐας, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας , Νίκου Δένδια.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας αποτελεί διαχρονικά θεσμικό στήριγμα των επιχειρήσεων και κρίσιμο συνομιλητή της Πολιτείας για τα ζητήματα της πραγματικής οικονομίας», ήταν η τοποθέτησή του.



Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



