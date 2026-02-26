Ο Ανδρέας Κατσανιώτης πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Αργεντινής

Συναντήθηκε με τον πρέσβη Luis Alfredo Azpiazu

26 Φεβ. 2026 19:41
Pelop News

Με τον Πρέσβη της Αργεντινής στην Αθήνα, κ. Luis Alfredo Azpiazu,
συναντήθηκε σήμερα στη Βουλή ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας
Ελλάδας–Αργεντινής κ. Ανδρέας Κατσανιώτης.

Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκαν οι άριστες διμερείς σχέσεις, οι οποίες
συμπληρώνουν φέτος 152 έτη επίσημων διπλωματικών σχέσεων και εκτιμήθηκε ότι
οι κοινές αξίες και αρχές που μοιράζονται οι δύο χώρες εδράζονται στον σεβασμό
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Επισημάνθηκε η πρόθεση
περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών σχέσεων σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.

Ο κ. Κατσανιώτης αναφέρθηκε στην εξαιρετική σημασία της Αργεντινής για την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας την ακμάζουσα παρουσία της πολυπληθούς ελληνικής ομογένειας στη χώρα, με επίκεντρο την Ορθόδοξη Μητρόπολη Μπουένος Άιρες, καθώς και τη λειτουργία του Σχολείου «Αθηναγόρας Α’», το οποίο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνορθόδοξου πολιτισμού στη Λατινική Αμερική.

Επιπλέον, υπογραμμίστηκε η αυξημένη τουριστική κίνηση μεταξύ των δύο χωρών,
καθώς και η ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων με απευθείας πτήσεις
μεταξύ Αθήνας και Μπουένος Άιρες.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρέσβης της Αργεντινής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων,
στην υποστήριξη της υποψηφιότητας του κ. Rafael Mariano Grossi
για τη θέση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

