Ο Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του μετά από καταδίωξη

Ανδρέας Λοβέρδος: Πολλά από όσα ακούστηκαν σε τηλεοπτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

03 Δεκ. 2025 9:54
Eρωτηθείς ο Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του – για δευτερη φορά σε μικρό χρονικό διάστημα – μετά από αστυνομική καταδίωξη, στη Νέα Ερυθραία, ανέφερε: «Το παιδί μου είναι το παιδί μου, το στηρίζω, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του. Ποια είναι η πράξη του, θα την εξετάσει το δικαστήριο».

Ο 19χρονος γιος του πρώην υπουργού βρισκόταν υπό έρευνα για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ του καταλογίστηκαν και άλλες τροχονομικές παραβάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έκαναν τον γύρο των μέσων, το ενοικιαζόμενο όχημα του νεαρού κινείτο με επικίνδυνους ελιγμούς σε κατοικημένη περιοχή και κατά τη σύλληψή του φέρεται να απευθύνθηκε στους αστυνομικούς λέγοντας: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;».

Ο  Ανδρέας Λοβέρδος σε τηλεοπτική τους συνέντευξη το βράδυ της Τρίτης 2/12/2025, είπε ότι αυτή η αναφορά δεν περιλαμβάνεται στη δικογραφία, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για τον μικρό του γιο, Δημήτρη – καθώς έχει δύο γιους – και επικαλέστηκε τη δικηγόρο που έχει αναλάβει την υπεράσπισή του.

Παράλληλα, τόνισε ότι τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και ξεκαθάρισε πως «όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο». Πρόσθεσε ότι δεν συνήθιζε να κρύβεται, ήταν στο εξωτερικό όταν συνέβη το περιστατικό και επισήμανε ότι πολλά από όσα ακούστηκαν σε τηλεοπτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

 

