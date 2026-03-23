Ο Ανδρέας Παπανδρέου μέσα από τα μάτια των παιδιών του σε μια συγκινητική βραδιά μνήμης

Με ισχυρό συμβολισμό για το παρόν και το μέλλον του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Κινηματοθέατρο «Γιάννης Ρίτσος» στην Αγία Βαρβάρα η εκδήλωση μνήμης για τον Ανδρέα Παπανδρέου, με αφορμή τη συμπλήρωση τριάντα χρόνων από τον θάνατό του. Τη διοργάνωση ανέλαβε η τοπική οργάνωση του κόμματος, ενώ η μαζική παρουσία κορυφαίων στελεχών, ιστορικών προσώπων και εκπροσώπων διαφορετικών εσωκομματικών τάσεων έδωσε από νωρίς τον τόνο μιας βραδιάς που ξεπέρασε τα στενά όρια ενός επετειακού αφιερώματος.

Στην κατάμεστη αίθουσα βρέθηκαν ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Χάρης Δούκας, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Παύλος Γερουλάνος, η Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Δημήτρης Μάντζος και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, σε μια σύνθεση που δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς ήρθε σε μια στιγμή κατά την οποία το κόμμα μετρά ακόμη εσωτερικές τριβές, λίγες μόλις ημέρες πριν από το συνέδριό του. Η εικόνα της πρώτης σειράς αποτυπώθηκε από πολιτικά ρεπορτάζ ως μια σπάνια στιγμή προσωρινής εσωκομματικής ανακωχής.

Το κλίμα της βραδιάς φορτίστηκε ακόμη περισσότερο από τις προσωπικές αφηγήσεις του Γιώργου και του Νίκου Παπανδρέου, οι οποίοι μίλησαν δημόσια για τον πατέρα τους όχι μόνο ως ιστορικό ηγέτη, αλλά και ως πατρική μορφή. Οι δύο τους ανέσυραν οικογενειακές μνήμες, ιστορίες από τα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας, αλλά και στιγμές από την καθημερινότητα μιας οικογένειας που έζησε μέσα στη δίνη της πολιτικής ιστορίας της χώρας. Το κεντρικό θέμα της εκδήλωσης ήταν άλλωστε «Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του».

Ιδιαίτερη απήχηση είχε η αφήγηση του Γιώργου Παπανδρέου για τις πρώτες ώρες της δικτατορίας, όταν -όπως περιέγραψε- δέχθηκε απειλές από στρατιωτικούς που αναζητούσαν τον πατέρα του. Στον αντίποδα, ο Νίκος Παπανδρέου έδωσε μια πιο προσωπική διάσταση, μιλώντας για τη δυσκολία να διαχωριστεί ο πατέρας από τον πολιτικό ηγέτη και για τις λίγες αμιγώς ιδιωτικές αναμνήσεις που είχε από εκείνον στα παιδικά του χρόνια. Οι αφηγήσεις αυτές έδωσαν στη βραδιά χαρακτήρα συναισθηματικό και ανθρώπινο, πέρα από την προφανή πολιτική της διάσταση.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, από την πλευρά του, αναφέρθηκε στη στιγμή που έμαθε για τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, περιγράφοντας πώς, ως μαθητής τότε, ένιωσε ότι «πάγωσαν όλα» και ότι με την απώλειά του «έφυγε μια ολόκληρη εποχή». Στην τοποθέτησή του επιχείρησε να αναδείξει και τη διεθνή ακτινοβολία του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι παραμένει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες πολιτικούς παγκοσμίως.

Η πολιτική ανάγνωση της εκδήλωσης ήταν αναπόφευκτη. Σε μια περίοδο κατά την οποία το ΠΑΣΟΚ αναζητά συνοχή και καθαρό πολιτικό στίγμα, η κοινή παρουσία προσώπων που βρίσκονται σε διαφορετικές αφετηρίες μέσα στο κόμμα λειτούργησε ως μήνυμα συσπείρωσης, έστω και προσωρινής. Αυτό ακριβώς το στοιχείο κατέγραψαν και τα σχετικά παραπολιτικά ρεπορτάζ, τα οποία είδαν στη βραδιά της Αγίας Βαρβάρας μια μικρή ανακωχή των εσωτερικών αντιπαραθέσεων υπό τη σκιά του ονόματος και της κληρονομιάς του Ανδρέα Παπανδρέου.

Μετά το τέλος των ομιλιών, το κοινό χειροκρότησε θερμά, ενώ δεν έλειψαν τα συνθήματα με το επώνυμο «Παπανδρέου», που ακούστηκαν επανειλημμένα στην αίθουσα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Γιώργος Παπανδρέου τιμήθηκε από την τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική του διαδρομή, λαμβάνοντας τιμητική πλακέτα και ένα δενδρύλλιο ελιάς, σε μια κίνηση με ισχυρό συμβολισμό για τη συνέχεια μιας ιστορικής παρακαταθήκης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



