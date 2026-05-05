Ο Ανδρουλάκης για τη Marfin: «Το συλλογικό τραύμα παραμένει ανοιχτό» 16 χρόνια μετά την τραγωδία

Στο βαρύ αποτύπωμα που έχει αφήσει η τραγωδία της Marfin στη συλλογική μνήμη στάθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με δημόσια ανάρτησή του για τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την 5η Μαΐου 2010. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής χαρακτήρισε τη δολοφονική επίθεση ως ανοιχτό τραύμα για την κοινωνία, υπογραμμίζοντας ότι η μνήμη των θυμάτων δεν είναι μια τυπική επέτειος, αλλά ευθύνη με πολιτικό και ηθικό βάρος.

Στην ανάρτησή του σημείωσε πως «16 χρόνια από την ωμή δολοφονική επίθεση στη Marfin, το συλλογικό τραύμα παραμένει ανοιχτό», δίνοντας εξαρχής τον τόνο της παρέμβασής του. Στη συνέχεια αναφέρθηκε ονομαστικά στην Αγγελική, το αγέννητο παιδί της, την Παρασκευή και τον Επαμεινώνδα, επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για ανθρώπους που έφυγαν για τη δουλειά τους και δεν γύρισαν ποτέ. Η διατύπωση αυτή επιχειρεί να κρατήσει στο επίκεντρο όχι μόνο τη φρίκη του γεγονότος, αλλά και την απόλυτα ανθρώπινη διάσταση της απώλειας.

Η μνήμη ως πολιτική ευθύνη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έμεινε μόνο στο σκέλος της απότισης τιμής. Στο μήνυμά του έδωσε και σαφή πολιτική διάσταση, λέγοντας ότι η μνήμη των θυμάτων «δεν αποτελεί απλώς ανάμνηση, είναι ευθύνη», προσθέτοντας ότι πρόκειται για χρέος απέναντι στη Δημοκρατία και απέναντι σε μια κοινωνία χωρίς μίσος και διχασμό, όπου η ανθρώπινη ζωή αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία. Με αυτή τη φράση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσπάθησε να συνδέσει τη Marfin όχι μόνο με το παρελθόν, αλλά και με το παρόν πολιτικό και κοινωνικό κλίμα.

Η αναφορά αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί η Marfin παραμένει ένα από τα πιο βαριά γεγονότα της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας της χώρας, ακριβώς επειδή συμπύκνωσε με τον πιο τραγικό τρόπο τη βία, τον διχασμό και την απώλεια κάθε ορίου. Ο Ανδρουλάκης επιχειρεί μέσα από τη συγκεκριμένη παρέμβαση να δείξει ότι η επέτειος δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η δημοκρατική κοινωνία οφείλει να θυμάται, να προστατεύει τη μνήμη και να απορρίπτει κάθε λογική μίσους.

«Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης»

Στο τελευταίο και ίσως πιο αιχμηρό σημείο της ανάρτησής του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης δεν είναι μόνο απαίτηση· είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη τους και την ενότητα του λαού μας». Με αυτή τη φράση έβαλε στο προσκήνιο και το διαχρονικό αίτημα να φωτιστεί πλήρως η υπόθεση και να αποδοθεί δικαιοσύνη με τρόπο που να ανταποκρίνεται στο βάρος της τραγωδίας.

Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη εντάσσεται έτσι στις σημερινές δημόσιες παρεμβάσεις για την επέτειο της Marfin, αλλά επιχειρεί ταυτόχρονα να δώσει και ένα ευρύτερο πολιτικό μήνυμα: ότι η μνήμη των θυμάτων δεν χωρά ούτε σε σιωπή ούτε σε απλή τελετουργική αναφορά, αλλά απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση απέναντι στη βία, τον διχασμό και την απαξίωση της ανθρώπινης ζωής.

