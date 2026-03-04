O Ανδρουλάκης ζητά προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές

Τη διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής για την ποιότητα του κράτους δικαίου, τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και τον ρόλο του κοινοβουλίου ζητά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Η πρωτοβουλία του κ. Ανδρουλάκη συνδέεται με τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών, καθώς και με την πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την υπόθεση του λογισμικού παρακολούθησης Predator.

«Η ενίσχυση των θεσμών δεν είναι πολυτέλεια»

Στην επιστολή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι σε ένα σύνθετο διεθνές και γεωπολιτικό περιβάλλον η εύρυθμη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ισχύος για κάθε χώρα.

Όπως σημειώνει, η ενίσχυση του κράτους δικαίου και της ποιότητας της δημοκρατικής λειτουργίας «δεν είναι πολυτέλεια», αλλά βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη, τη σταθερότητα και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την πολιτεία.

Αναφορές στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει εκτενή αναφορά στο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, το οποίο – όπως τονίζει – αποτέλεσε σοβαρό πλήγμα για τη δημοκρατική λειτουργία της χώρας.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνει στην επιστολή του, οι παρακολουθήσεις φέρονται να αφορούσαν πολιτικά πρόσωπα, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, δικαστικούς λειτουργούς αλλά και ανώτατα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω του λογισμικού Predator αλλά και μέσω της ΕΥΠ.

Υπενθυμίζει μάλιστα ότι η αποκάλυψη της υπόθεσης το 2022 οδήγησε στην παραίτηση του τότε διοικητή της ΕΥΠ και του γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού.

«Θεσμικές εκτροπές και συγκάλυψη»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι αντί για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης ακολούθησε, όπως αναφέρει, μια διαρκής προσπάθεια συγκάλυψης πολιτικών ευθυνών.

Στην επιστολή του αναφέρεται, μεταξύ άλλων:

στη λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών

στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την ενημέρωση των πολιτών που τίθενται υπό παρακολούθηση

στη στάση της ΕΥΠ απέναντι σε αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας

καθώς και σε παρεμβάσεις στη λειτουργία ανεξάρτητων αρχών.

Αναφορά σε διεθνείς δείκτες

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επικαλείται επίσης διεθνείς δείκτες που, όπως αναφέρει, καταγράφουν επιδείνωση της θέσης της Ελλάδας στο πεδίο του κράτους δικαίου.

Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι σύμφωνα με τον Δείκτη Κράτους Δικαίου 2025 του World Justice Project, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 48η θέση μεταξύ 143 χωρών, ενώ στην Ευρώπη βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, μόνο το 32% των πολιτών δηλώνει εμπιστοσύνη στην προστασία του κράτους δικαίου στη χώρα.

Το αίτημα προς τη Βουλή

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι τα παραπάνω συνθέτουν μια εικόνα σοβαρής θεσμικής υποχώρησης και τονίζει ότι η χώρα δεν αντέχει έναν νέο κύκλο απαξίωσης των θεσμών.

Για τον λόγο αυτό ζητά, βάσει του άρθρου 143 του Κανονισμού της Βουλής, να πραγματοποιηθεί άμεσα προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Ολομέλεια για την κατάσταση του κράτους δικαίου, τη λειτουργία των θεσμών και τον ρόλο του κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



