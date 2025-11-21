Ο Αντ. Κουνάβης στην «Π»: «Ολοι μαζί θα πετύχουμε περισσότερα»

Η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές στη ΔΕΕΠ Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας έχει ήδη ξεκινήσει και ο Αντώνης Κουνάβης δηλώνει πανέτοιμος να συνεχίσει την προσπάθειά του ως πρόεδρος της «γαλάζιας» νομαρχιακής οργάνωσης.

– Πρόσφατα κάνατε τον απολογισμό της πρώτης θητείας σας στην προεδρία της ΔΕΕΠ Αχαΐας της ΝέΔ, θυμίζοντας το σημαντικό έργο της διοίκησης. Υπάρχει κάτι που δεν προλάβατε να κάνετε και το οποίο αποτελεί προτεραιότητά σας στο ενδεχόμενο επανεκλογής σας;

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου έγιναν -όπως θα διαπιστώσατε από τον απολογισμό της- πολλά. Όλοι οι στόχοι που είχα θέσει προσωπικά επιτεύχθηκαν. Στη νέα θητεία μου προτεραιότητά μου θα είναι η ΝΔ να παραμείνει πρώτη πολιτική δύναμη στην Αχαΐα και η κυριαρχία της να αποτυπωθεί και στις επόμενες εθνικές εκλογές.

– Ποια ήταν η πιο σημαντική στιγμή στην πρώτη θητεία σας στην προεδρία της ΔΕΕΠ Αχαΐας της ΝΔ;

Αναμφίβολα, το γεγονός ότι η ΝΔ, σχεδόν μετά από μισό αιώνα, αναδείχθηκε πάλι πρώτη στην Αχαΐα σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, και συγκεκριμένα στις διπλές βουλευτικές εκλογές του 2023 και στις ευρωεκλογές του 2024.

– Ο αριθμός των εγγραφών στην κομματική οργάνωση της Αχαΐας είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Πώς καταφέρατε και πείσατε όλον αυτόν τον κόσμο να συμμετάσχει ενεργά στις διαδικασίες;

Η μεγάλη συμμετοχή στις επικείμενες εσωκομματικές εκλογές μας δεν είναι το αποτέλεσμα μιας μόνο ενέργειας, αλλά μιας συνολικής προσπάθειας. Τα τελευταία χρόνια δώσαμε έμφαση στο ανοικτό, διαφανές και προσβάσιμο μοντέλο της ΔΕΕΠ, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να εκφραστεί και να συμμετέχει στις διαδικασίες μας χωρίς αποκλεισμούς.

Παράλληλα, πραγματοποιήσαμε μια συστηματική ενημέρωση, ακούσαμε τις ανησυχίες των μελών και των φίλων μας, ενώ δείξαμε στην πράξη ότι η ενεργός συμμετοχή τους έχει έναν πραγματικό αντίκτυπο.

Επομένως, ο συνδυασμός εμπιστοσύνης, διαρκούς επικοινωνίας και ουσιαστικής παρουσίας στην κοινωνία, ήταν αυτός που τελικά έπεισε πολλούς συμπολίτες μας να εγγραφούν και να συμμετάσχουν ενεργά στις επικείμενες εσωκομματικές εκλογές.

– Υπάρχει κάτι που σας έχει προβληματίσει στη διάρκεια των τελευταίων ετών, αλλά και ενόψει των προσεχών εκλογών;

Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν αρκετές προκλήσεις, κυρίως σε σχέση με την ανάγκη να διατηρείται σταθερή η επαφή μας με την κοινωνία μέσα σε ένα περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς.

Οι πολίτες είναι πιο απαιτητικοί -και δικαίως- ως προς τη διαφάνεια, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης μας. Αυτό μας ώθησε να επανεξετάσουμε διαδικασίες, να βελτιώσουμε την εσωτερική μας λειτουργία και να δώσουμε μεγαλύτερη προτεραιότητα στην ουσιαστική ενημέρωση και στον διάλογο.

Ενόψει των προσεχών εκλογών, ο προβληματισμός σχετίζεται κυρίως με το πώς θα συνεχίσουμε να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών μέσα από καθαρές θέσεις, σταθερότητα και έμπρακτη παρουσία. Η συμμετοχή και η άποψη της κοινωνίας πρέπει να παραμένουν στο επίκεντρο, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες της.

– Οταν βρεθείτε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ποια είναι τα τρία αιτήματα που θα του μεταφέρετε;

Το πρώτο αίτημα που θα του θέσω είναι αυτό της χάραξης της νέας σιδηροδρομικής γραμμής, ώστε να προχωρήσει το έργο με ρεαλιστικούς όρους, υπό την έννοια να αποκτήσουμε το τρένο που μπορούμε να έχουμε.

Το δεύτερο αίτημα αφορά την άρδευση του κάμπου της Δυτικής Αχαΐας από το φράγμα του Πηνειού.

Και το τρίτο αίτημα είναι η έγκαιρη καταβολή των αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους, στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

– Επί των ημερων σας η Αχαΐα έγινε «γαλάζια» μετά από σχεδόν μισό αιώνα. Θα διατηρηθούν αυτοί οι συσχετισμοί; Μπορεί να επεκταθεί αυτή η δυναμική και στον Δήμο της Πάτρας μετά από τρεις θητείες της Λαϊκής Συσπείρωσης;

Αναμφίβολα, ναι. Η δυναμική της ΝΔ μπορεί να επεκταθεί, στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, και στον Δήμο Πατρέων. Είναι επιτακτική ανάγκη για το καλό της Πάτρας, για το μέλλον της, να δοθεί ένα τέλος στη στασιμότητα που έχει περιέλθει με την προσκείμενη στο ΚΚΕ δημοτική αρχή.

Η εμμονή του δημάρχου, του κ. Πελετίδη, να λειτουργεί σαν φρουρός ιδεολογικής καθαρότητας θυμίζει περισσότερο τη δεκαετία του ’80 παρά το 2025 που διανύουμε.

Αλλά η Πάτρα δεν χρειάζεται έναν «κομισάριο» που διώχνει επενδύσεις. Χρειάζεται έναν ηγέτη που μπορεί να ξεχωρίσει τη διαπραγμάτευση από την άρνηση, την ανάπτυξη από τη συνθηματολογία.

Η Πάτρα αξίζει τα καλύτερα. Αξίζει έναν δήμαρχο που θα συνδιαλέγεται, όχι που θα αποκλείει, που θα δημιουργεί, όχι που θα ακυρώνει τα πάντα με όρους επαναστατικής γυμναστικής και απόλυτης αδράνειας. Και προς αυτή την κατεύθυνση η ΝΔ θα κινηθεί για τον Δήμο Πατρέων.

– Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στα μέλη της ΝΔ ενόψει της κάλπης; Γιατί να ψηφίσουν τον Αντώνη Κουνάβη;

Καλώ τα μέλη μας να με κρίνουν για το έργο μου. Αν πιστεύουν ότι ανταποκρίθηκα με επάρκεια στα καθήκοντα μου, τους ζητώ και πάλι την ψήφο τους, με την προσωπική δέσμευση ότι, εφόσον μαζί πετύχαμε πολλά, θα συνεχίσουμε με ενότητα και ομοψυχία, πετυχαίνοντας πάλι μαζί περισσότερα!

ΕΓΚΩΜΙΑ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Ο Αντώνης Κουνάβης έπλεξε το εγκώμιο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον τρόπο που διοικεί τη χώρα, αλλά και τη ΝΔ.

– Η Νέα Δημοκρατία, αν και καταγράφει μια φθίνουσα πορεία στις δημοσκοπήσεις, παραμένει με διαφορά πρώτη πολιτική δύναμη. Σε ποιο βαθμό αυτό οφείλεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη;

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε στην πράξη ότι μπορεί να κρατήσει τη χώρα σε σταθερή πορεία, ακόμη και στη διαχείριση σημαντικών κρίσεων, όπως ήταν αυτή της πανδημίας. Με συνέπεια, σχέδιο και αποφασιστικότητα, έφερε μεταρρυθμίσεις που για χρόνια έμεναν στα χαρτιά, έδωσε ώθηση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενίσχυσε την αξιοπιστία της Ελλάδας στο εξωτερικό και έβαλε στο επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Για εμάς στην Αχαΐα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι μόνο ο πρόεδρος της παράταξής μας. Είναι ο άνθρωπος που ανανέωσε το κόμμα, άνοιξε την πόρτα σε νέους ανθρώπους, ενίσχυσε την οργανωτική λειτουργία και μας έδωσε τη δυνατότητα να δουλεύουμε με αυτοπεποίθηση και σαφή πολιτικό προσανατολισμό.

Προσωπικά τον στηρίζω γιατί έχει όραμα, έχει αποτελεσματικότητα και έχει αποδείξει ότι μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα και την προοπτική που χρειάζεται η χώρα.

