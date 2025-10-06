Ο «Άνθρωπος του Θεού» του Ανδρέα Κεντζού έρχεται στην Πάτρα: Μια συγκλονιστική θεατρική αναμέτρηση πίστης και αμφιβολίας

Μετά την επιτυχία του στην Αθήνα, το έργο «Άνθρωπος του Θεού» του Ανδρέα Κεντζού, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Γεωργαλά, έρχεται για τρεις μόνο παραστάσεις στην Πάτρα, στο θέατρο Επίκεντρο+, στις 10, 11 και 12 Οκτωβρίου. Μια παράσταση που βυθίζεται στο σκοτάδι της ανθρώπινης ψυχής και αναζητά το φως της πίστης.

06 Οκτ. 2025 12:00
Pelop News

Το θεατρικό έργο του Ανδρέα Κντζού «Άνθρωπος του Θεού» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Γεωργαλά μετά την περσινή επιτυχία στην Αθήνα στο Θέατρο 104 έρχεται για τρεις μόνον παραστάσεις στην Πάτρα, στο θέατρο Επίκεντρο+, στις 10-11-12 Οκτωβρίου 2025.

Μια ιστορία όπου η πίστη και η αμφιβολία, η λύτρωση και η εκδίκηση συγκρούονται αμετάκλητα. Με έντονους διαλόγους, καθηλωτικές ερμηνείες και μια σκηνοθετική προσέγγιση που εντείνει την ατμόσφαιρα, η παράσταση καλεί το κοινό να αναμετρηθεί με βαθιά υπαρξιακά ερωτήματα: Τι σημαίνει να πιστεύεις; Πόσο εύθραυστη είναι η ηθική μας όταν δοκιμάζεται σε μια κοινωνία που σείεται; Και ποια είναι, τελικά, η σχέση του ανθρώπου με το θείο;

Συντελεστές

Κείμενο: Ανδρέας Κεντζός

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Γεωργαλάς

Επιμέλεια σκηνικών/κοστουμιών: Κατερίνα Μωροπούλου

Φωτισμοί: Δημήτρης Κουτάς

Κινησιολογία: Αναστασία Γεωργαλά

Επιμέλεια μουσικής: Δημήτρης Γεωργαλάς

Γραφιστική Επιμέλεια: Κατερίνα Σεμερτζόγλου

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Ανδριόπουλος

Video/Trailer παράστασης: Νικήτας Χάσκας

Sound Editing: Γιώργος Γιαννακούλας

Επικοινωνία: Καλλ. Εταιρεία CALD/Le Canard qui Parle

Εκτέλεση Παραγωγής: ΜΑΝΤΑΜ ΣΑΡΔΑΜ

Ερμηνεύουν: Αυγουστίνος Ρεμούνδος, Δήμητρα Σύρου, Έλενα Τυρέα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παραστάσεις: 10-11-12 Οκτωβρίου 2025

Ώρες παραστάσεις: Παρασκευή – Σάββατο στις 21.15 και Κυριακή στις 20.00

Διάρκεια: 70 λεπτά χωρίς διάλειμμα

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/anthropos-tou-theou-tou-a-kentzou-stin-patra/

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 15€, ΜΕΙΩΜΕΝΟ 12€ (Φοιτητικό, Ανέργων, ΑμεΑ, Άνω 65 ετών)

Η παράσταση «Άνθρωπος του Θεού» του Ανδρέα Κεντζού σε σκηνοθεσία Δημήτρη Γεωργαλά με τους Έλενα Τυρέα, Δήμητρα Σύρου και Αυγουστίνο Ρεμούνδο επιστρέφει για τη φετινή σεζόν στην Αθήνα και θα παίζεται Σάββατο – Κυριακή στο Θέατρο 104.
